Четверг, 8 сентября, 2022

Россию покидает HMD Global: подразделение, которое выпускало кнопочные телефоны Nokia

НовостиТехнологии

HMD Global покидает Россию и ликвидирует ООО «Эйчэмди Мобайл Рус», через которое в страну поставлялись смартфоны и кнопочные телефоны Nokia.

Информацию подтвердили дистрибуторы и ритейлеры изданию «Коммерсант».

В 1990-х кнопочные телефоны под брендом Nokia пользовались успехом на российском рынке. В 2013 году Microsoft приобрела мобильное подразделение Nokia вместе с лицензиями на ряд патентов за €5,44 млрд, а в 2016 продала часть бизнеса, отвечавшего за выпуск кнопочных телефонов, финской HMD Global Oy и FIH Mobile. Те сосредоточились на выпуске смартфонов бренда Nokia, однако особого успеха это не принесло.

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Выручка «Эйчэмди Мобайл Рус» по итогам 2021 года составила всего 98 млн рублей при чистой прибыли 2 млн рублей. Несколько источников среди продавцов электроники говорят, что бренд занимает лишь 0,6% продаж смартфонов в России. Лучше выглядит ситуация для кнопочных телефонов, где доля Nokia по итогам 2021 года составила 16,5%.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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