Пятница, 9 сентября, 2022

Обзор нового MacBook Air М2

Спецпроект

В июне 2022 года компания Apple презентовала новую модель фирменного ноутбука MacBook Air с чипом M2. Устройство отличается абсолютно новым дизайном, а также оснащено современным мощным процессором. Что нового в MacBook Air М2, разберем в обзоре.

Дизайн корпуса

Внешний вид нового поколения Макбук Эйр значительно изменился. Первое, на что падает взгляд — цветовая гамма корпуса. Ранее производитель приучил поклонников этой линейки к фирменному цвету серый космос. Но в этот раз решил порадовать более широким цветовым выбором.

Теперь MacBook Air М2 доступен в четырех вариантах расцветки:

  • Silver.
  • Starlight.
  • Space Gray.
  • Midnight.

Изменения коснулись и формы корпуса. Теперь он больше похож на модели MacBook Pro. То есть имеет не клиновидные, а прямоугольные грани. Толщина корпуса: 11,3 мм, вес — 1,24 кг.

MacBook Air

Дисплей и веб-камера

Модель Air М2 получила экран Liquid Retina, созданный по IPS технологии. Диагональ дисплея — 13,6 дюймов, разрешающая способность — 2560 х 1664 пикселей, яркость — 500 нит. Как и все последние мониторы Apple, он поддерживает технологию True Tone и профиль цвета Wide color P3 (до 1 миллиарда цветов).

В целом, четкость и яркость экрана ощутимо улучшились, если сравнивать с предыдущими моделями линейки. Это весомый аргумент «за» для специалистов, которые работают с видео и графикой.

Еще одной приятной новостью стало появление веб-камеры FaceTime HD с высокой разрешающей способностью 1080р.

Характеристики MacBook Air M2

Главное изменение — появление процессора М2. До презентации этой модели компания Apple представила публике ARM чипы M1 (Pro, Max) и M1 Ultra. По заявлению производителя новый чип на 18% быстрее М1, а продуктивность встроенной графики выросла на 25%.

Важно, что процессор М2 поддерживает полноценное отображение видео 8К, а также одновременное проигрывание потоков 4К и 8К.

Что касается скорости обработки операций ИИ — она выросла приблизительно на 40%.

MacBook Air M2 предлагается в двух базовых конфигурациях.

Другие характеристики Макбук Эйр М2:

  • Чип Apple M2 с 4 ядрами производительности.
  • 16-ядерный Neural Engine.
  • 8 или 10 ядерный графический процессор.
  • 8, 16 или 24 ГБ оперативной памяти.
  • 256 или 512 ГБ SSD накопитель.

Интересно, что MacBook Air M2 имеет пассивное охлаждение — без использования вентилятора. Это факт позволяет говорить о бесшумности работы устройства.

Порт, динамики, зарядка

Для подключение периферийных устройств Макбук Эйр М2 имеет всего два порта Thunderbolt 3/USB 4 (USB-C). Но их функциональность и скорость несколько выросли — до 40Gb/s для USB 4 и до 10Gb/s для USB 3.1.

Порты могут использоваться для зарядки гаджетов или подключения внешнего монитора. Для присоединения наушников предусмотрен разъем 3,5.

В модель М12 «вернулся» магнитный разъем MagSafe 3, а зарядный кабель получил текстильную оболочку, что положительно отобразилось на его износостойкости.

В зависимости от версии в комплектации идут два вида зарядных адаптеров — 30W (8-ядерная графика) и 35W (10-ядерная графика).

MacBook Air M2 оснащен двумя парами динамиков, поддерживающих звук формата Wide stereo, Spatial Audio, Dolby Atmos, а также отслеживание положения головы наушниками AirPods (3 Gen), AirPods Pro, AirPods Max.

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