Что нужно знать покупателям электроники за границей

Планируете приобрести новый гаджет или обновить домашнюю электронику? Авторы этой статьи предлагают читателям исчерпывающее руководство, которое поможет в поиске лучших предложений и сделок, связанных с приобретением электроники за границей. Советуем прислушаться к этим советам, поскольку они гарантированно помогут принять более взвешенные и продуманные решения, позволяющие получать максимум удовольствия от совершения покупок в США.

Знаете ли вы, что, покупая новейшие гаджеты в США, можно сэкономить немало денег? В разных случаях экономия может составить от 20 до 30 процентов на налогах, комиссиях за конвертацию валюты и стоимости доставки.

Благодаря услугам компании USAinUA доставка товаров из США в Украину стала очень удобной и безопасной. Теперь можно получить новейшие гаджеты из США с доставкой от порога к порогу и сэкономить немалые деньги.

О том, как заказать с официального сайта Apple в Украину, читайте в блоге USAinUA. В этой же статье сосредоточим внимание на полезных советах покупателям техники за рубежом.

Преимущества покупки электроники за рубежом

Экономия

Электроника за рубежом стоит дешевле, чем в Украине – главным образом, это связано с отсутствием накруток, связанных с местными налогами и расходами на доставку товаров до местных магазинов. В таких странах как Соединённые Штаты, Япония и Малайзия гаджеты продаются по более низким ценам и имеют меньшую ожидаемую маржу прибыли.

При покупке электроники за рубежом вам не придётся переживать по поводу дополнительных расходов. Необходимо лишь оплатить стоимость товара согласно его рекомендуемой розничной цене, а также – стоимость доставки товара через службу USAinUA (поверьте, она очень приемлемая).

Больше не нужно ждать официального выпуска продукта на местный рынок

Бренды, продающие электронику, всегда изначально выпускают новые товары и модели на свой местный рынок. Вот почему мы очень часто оказываемся в последних рядах, когда речь идёт о покупке новейших гаджетов. К примеру, после презентации новая модель iPhone сразу же начинает продаваться на территории Соединённых Штатов, однако, до того момента, когда его можно будет приобрести в магазине в Украине, может пройти ещё несколько месяцев.

Если вы являетесь ярым фанатом всего нового в мире электроники, то, научившись приобретать её за рубежом, вы сможете похвастаться новым гаджетом ещё до того, как в Украине начнутся его официальные продажи.

Что необходимо учитывать перед покупкой электроники за рубежом

Покупка гаджетов и техники за рубежом имеет свои преимущества. Однако, прежде чем добавлять товары в свою корзину, остановитесь на минуту и подумайте о нескольких вещах.

Гарантия

Большинство брендов, торгующих электроникой, предлагает международную гарантию, однако перед покупкой понравившегося товара желательно всё равно внимательно ознакомится со всеми условиями.

Уточните, поддерживается ли гарантия на данный продукт местными производителями в вашем регионе. Также необходимо учитывать тот факт, что на некоторые продукты электроники может предоставляться 5-тилетняя гарантия в стране приобретения, однако международная гарантия при этом может составлять всего один год.

Аксессуары

Следует также подумать об аксессуарах, которые вы, скорее всего, захотите купить для устройства. Аксессуары к некоторым гаджетам, выпущенным за рубежом, продаются эксклюзивно в стране производства, поэтому на территории Украины они могут быть недоступны.

Доставка

Пожалуй, самое большое беспокойство у тех, кто покупает товары за рубежом, вызывает вопрос о том, каким образом они получат эти товары из США. Однако, обратившись в USAinUA, вы гарантировано получите заказанную технику, в том числе устройства из интернет-магазина Apple. Доставка товаров из США в Украину с USAinUA не составляет никаких проблем. Всё, что необходимо, это приобрести товар на одном из американских web-сайтов, указать адрес доставки, немного подождать и получить заказанный товар.