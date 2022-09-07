Что нужно знать покупателям электроники за границей

Планируете приобрести новый гаджет или обновить домашнюю электронику? Авторы этой статьи предлагают читателям исчерпывающее руководство, которое поможет в поиске лучших предложений и сделок, связанных с приобретением электроники за границей. Советуем прислушаться к этим советам, поскольку они гарантированно помогут принять более взвешенные и продуманные решения, позволяющие получать максимум удовольствия от совершения покупок в США.
Знаете ли вы, что, покупая новейшие гаджеты в США, можно сэкономить немало денег? В разных случаях экономия может составить от 20 до 30 процентов на налогах, комиссиях за конвертацию валюты и стоимости доставки.
Благодаря услугам компании USAinUA доставка товаров из США в Украину стала очень удобной и безопасной. Теперь можно получить новейшие гаджеты из США с доставкой от порога к порогу и сэкономить немалые деньги.
О том, как заказать с официального сайта Apple в Украину, читайте в блоге USAinUA. В этой же статье сосредоточим внимание на полезных советах покупателям техники за рубежом.
Преимущества покупки электроники за рубежом
- Экономия
Электроника за рубежом стоит дешевле, чем в Украине – главным образом, это связано с отсутствием накруток, связанных с местными налогами и расходами на доставку товаров до местных магазинов. В таких странах как Соединённые Штаты, Япония и Малайзия гаджеты продаются по более низким ценам и имеют меньшую ожидаемую маржу прибыли.
При покупке электроники за рубежом вам не придётся переживать по поводу дополнительных расходов. Необходимо лишь оплатить стоимость товара согласно его рекомендуемой розничной цене, а также – стоимость доставки товара через службу USAinUA (поверьте, она очень приемлемая).
- Больше не нужно ждать официального выпуска продукта на местный рынок
Бренды, продающие электронику, всегда изначально выпускают новые товары и модели на свой местный рынок. Вот почему мы очень часто оказываемся в последних рядах, когда речь идёт о покупке новейших гаджетов. К примеру, после презентации новая модель iPhone сразу же начинает продаваться на территории Соединённых Штатов, однако, до того момента, когда его можно будет приобрести в магазине в Украине, может пройти ещё несколько месяцев.
Если вы являетесь ярым фанатом всего нового в мире электроники, то, научившись приобретать её за рубежом, вы сможете похвастаться новым гаджетом ещё до того, как в Украине начнутся его официальные продажи.
Что необходимо учитывать перед покупкой электроники за рубежом
Покупка гаджетов и техники за рубежом имеет свои преимущества. Однако, прежде чем добавлять товары в свою корзину, остановитесь на минуту и подумайте о нескольких вещах.
- Гарантия
Большинство брендов, торгующих электроникой, предлагает международную гарантию, однако перед покупкой понравившегося товара желательно всё равно внимательно ознакомится со всеми условиями.
Уточните, поддерживается ли гарантия на данный продукт местными производителями в вашем регионе. Также необходимо учитывать тот факт, что на некоторые продукты электроники может предоставляться 5-тилетняя гарантия в стране приобретения, однако международная гарантия при этом может составлять всего один год.
- Аксессуары
Следует также подумать об аксессуарах, которые вы, скорее всего, захотите купить для устройства. Аксессуары к некоторым гаджетам, выпущенным за рубежом, продаются эксклюзивно в стране производства, поэтому на территории Украины они могут быть недоступны.
- Доставка
Пожалуй, самое большое беспокойство у тех, кто покупает товары за рубежом, вызывает вопрос о том, каким образом они получат эти товары из США. Однако, обратившись в USAinUA, вы гарантировано получите заказанную технику, в том числе устройства из интернет-магазина Apple. Доставка товаров из США в Украину с USAinUA не составляет никаких проблем. Всё, что необходимо, это приобрести товар на одном из американских web-сайтов, указать адрес доставки, немного подождать и получить заказанный товар.