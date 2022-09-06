SpaceX и ULA запустят на орбиту роботов для ремонта спутников

Американский космический стартап планирует запустить орбитальных роботов на ракетах SpaceX и United Launch Alliance в 2023 году, сообщает Insider.

Кто создает роботов

Компания Rogue Space Systems, базирующаяся в Нью-Гэмпшире, занимается производством роботов, которые предназначены для сортировки космического мусора и технической поддержки спутников.

Когда состоятся запуски

Rogue уже заключила контракт с поставщиком услуг запуска Exolaunch на два запуска ракет SpaceX, каждый из которых доставит на орбиту по два робота. Позже планируется еще один запуск на космическом корабле ULA в рамках партнерства с Космическими силами США и запуск со SpaceX — каждый доставит еще по одному роботу.

Первый запуск запланирован на февраль 2023 года, следующий — состоится в мае.

Чем занимаются роботы

Rogue назвала большинство роботов в честь людей, которые были близки к определенным сотрудникам. Одного из самых маленьких роботов назвали Барри, в честь летучей мыши, которая летала по офису.

«Мы пытаемся вложить в каждого из них частичку себя», — сказал основатель и генеральный директор Rogue Джероми Гриммет.

Барри станет первым из роботов Rogue, которого отправят в космос. После выхода на орбиту он будет осматривать и контролировать объекты или развертывать спутник, чтобы следить за ними.

Лаура и Чарли — это космические роботы, которые предназначены для диагностики и операций с другими объектами или спутниками на орбите.

Фред, 325-килограммовый робот, которого планируют запустить в космос к концу 2023 или началу 2024 года, будет иметь четыре роботизированных руки и сможет перемещать спутники и другие объекты на разные орбиты и с них, сообщил Гримметт.

Некоторые из роботов Rogue прикрепляют тросы к объекту и тянут его вниз по орбите. Например, объекту, на вывод которого могло уйти три года, вместо этого потребуется восемь месяцев.

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По данным Европейского космического агентства, в настоящее время вокруг Земли находится более 130 миллионов фрагментов космического мусора. Эти объекты движутся примерно в 10 раз быстрее пули, и при столкновении они могут создавать еще больше мусора, усугубляя проблему. Конечно, четыре робота — это мало, чтобы помочь убрать такое количество космического мусора.

«Мы собираемся создать их столько, сколько нужно Космическим силам и нашим коммерческим клиентам», — отметил Гриммет.

Ранее мы сообщали, что хакеры используют фото космического телескопа «Джеймс Вэбб» для рассылки вредоносных программ.