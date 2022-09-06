Крауд-маркетинг для эффективного продвижения сайта

Часто для раскрутки бизнеса специалисты советуют использовать крауд-маркетинг. Это один из эффективных способов продвижения сайта, который отличается ненавязчивым воздействием и долгосрочным эффектом. Крауд-маркетинг можно назвать «‎сарафанным радио в сети». Это искусственное создание положительной репутации бренда в интернете. Метод заключается в публикации позитивных отзывов и постов в социальных сетях, а также в написании рекомендаций в блогах и на тематических форумах. Ссылки в тексте должны выглядеть максимально естественно, будто это обычный дружеский совет.

Эффект от крауд-маркетинга

Благодаря грамотно составленной стратегии крауд-маркетинга можно достичь существенных результатов в продвижении:

Повысить узнаваемость бренда и вызвать доверие у пользователей. Люди склонны чаще покупать товары на сайтах, о которых они что-то слышали, читали о них отзывы, чем на абсолютно незнакомых ресурсах.

Увеличить трафик и повысить лидогенерацию. Если разместить сообщения с крауд-ссылками на релевантных площадках, то можно ожидать притока новых пользователей, среди которых обязательно будут заинтересованные лица.

Создать позитивный имидж. У компаний бывают сложности в общении с пользователями и спорные ситуации, которые оставляют негативное впечатление. Крауд-маркетинг помогает сохранить хорошую репутацию. А новым компаниям сложно конкурировать на рынке, так как о них никто не знает. Крауд-ссылки позволят познакомить пользователей с брендом.

Повысить веб-сайт в рейтинге. Поисковые системы благосклонно относятся к нативным внешним ссылкам.

Разбавить ссылочный профиль естественными бэклинками. При использовании крауд-маркетинга можно не опасаться штрафных санкций, так как естественные бэклинки отлично дополняют привычные SEO-ссылки.

Крауд маркетинг также помогает разбавить анкор-лист и увеличить количество продаж, если сайт коммерческий.

Кому стоит применять крауд-маркетинг

Такой метод продвижения подойдет:

стартапам;

компаниям, которые ранее были скомпрометированы;

интернет-магазинам любой направленности;

SEO-специалистам;

брендам инфобизнеса;

информационным порталам.

Главное отличие крауд-маркетинга от других методов продвижения — это ненавязчивое воздействие на пользователей. Опубликованные отзывы, рекомендательные посты, советы деликатно подталкивают к покупке и формируют положительную репутацию.

Как начать продвижение с помощью крауд-маркетинга

Первым делом нужно найти тематические площадки, на которых много времени проводит ваша целевая аудитория. Для продвижения крауд-ссылками подходят тематические блоги, форумы, социальные сети, сайты-справочники, сервисы в формате «вопрос-ответ». Найти такие сайты поможет биржа ссылок PRposting. В ее каталоге собрано более 44 тысяч площадок под любой запрос, включая узкоспециализированные ниши.

Следующая задача — создать уникальный контент для продвижения. Это должен быть максимально естественный текст с органически вписанной ссылкой, который выглядит как дружеская рекомендация или полезный совет. Заключительным этапом является публикация комментария, отзыва или поста. Результат будет зависеть от нескольких факторов:

релевантность площадок;

нативность текста;

количество ссылок.

Кроме этого, важную роль играет ниша. Если она низкоконкурентная, то ощутимый эффект будет уже после 30 ссылок, а в высококонкурентной и 200 может оказаться мало. Результат применения крауд-маркетинга следует оценивать не ранее чем через 2–3 месяца.