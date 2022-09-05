В Украине появится новая система оповещений об угрозах: как она будет работать

С 7 сентября в Украине начнут тестирование новой системы информирования населения о чрезвычайных ситуациях, сообщает ГСЧС.

Как будут работать оповещения

ГСЧС будет посылать информацию жителям конкретного населенного пункта, области или по всей Украине в зависимости от ситуации.



Сообщения о чрезвычайной ситуации будут поступать на телефоны украинцев гораздо быстрее, а сигнал сообщения прозвучит даже, если звук на телефоне выключен.

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Информировать население о чрезвычайных ситуациях будут при помощи операторов мобильной связи Киевстар, Vodafone и lifecell.

Где будут тестировать систему

Работу системы протестируют в Винницкой, Волынский, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и в городе Киев.

Какие устройства поддерживают оповещения

Поддерживать новую систему информирования будут только смартфоны, выпущенные после 2019 года.