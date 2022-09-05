LunaNet создаёт технологию интернет-связи для Луны

В американском космическом агентстве NASA планируют создать на Луне базу, на которой будут постоянно находиться люди, и изучают возможность разработки технологий, которые позволят обеспечить на этой базе доступ к сети интернет. Об этом пишет издание Independent Australia.

Программа Artemis, спонсируемая NASA, является очередным шагом на пути исследования человечеством Вселенной. Благодаря тесному сотрудничеству со многими правительственными и научными организациями, а также коммерческими компаниями из разных уголков мира и опираясь на международные стандарты, NASA планирует обеспечить постоянное присутствие человека на Луне.

Целями данной программы являются:

демонстрация новых технологий, возможностей и бизнес подходов, необходимых для будущих исследований, включая исследования Марса;

изучение Луны, которая должна помочь узнать больше о происхождении и истории Земли, Луны и нашей Солнечной системы;

установление американского лидерства и стратегического присутствия на Луне с расширением глобального экономического влияния США;

расширение коммерческого и международного партнерства;

возможность вдохновлять новое поколение и поощрять его к карьере в области науки, технологий, инженерии и математики.

Агентство NASA и его партнеры развивают несколько инициатив. Ключевыми программами, которые должны заинтересовать наших читателей, являются программы, основанные на информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ). Уже к концу текущего десятилетия в NASA надеются обеспечить стабильное присутствие на нашем ближайшем космическом соседе. И добиться этого планируют путём создания населённой базы на Луне.

Для реализации этих планов необходимо внедрить в жизнь проекты, основанные на ИКТ, поскольку именно они способны обеспечить надежную основу для всех видов человеческой деятельности на Луне. Из-за проблем с задержкой использование для таких проектов земных технологий связи невозможно, поэтому на Луне потребуется создание своей собственной ИКТ-инфраструктуры. Для этого в свою очередь необходимо создать сеть беспроводной связи LunaNet с центрами обработки данных для развития интернет-инфраструктуры на Луне.

В основе создания LunaNet лежат стандарты и конвенции, необходимые для обеспечения совместимости между поставщиками и потребителями услуг. Как следствие, сеть LunaNet не будет принадлежать ни одной организации.

План состоит в том, чтобы разместить оборудование на лунном посадочном модуле, выполняющем функции базовой станции. На посадочном модуле также будет размещён специальный вездеход, который будет использоваться по необходимости и будет выполнять функции «пользовательского устройства». Базовая станция также будет выполнять функции звена связи между Землей и Луной.

LunaNet станет узловым центром для целой сети взаимосвязанных объектов: лунных научных орбитальных аппаратов, орбитальных аппаратов для исследования Луны, мобильных и стационарных систем на поверхности Луны, орбитальных аппаратов Луны и Земли, которые будут обеспечивать ретрансляцию и позиционирование, навигацию и хронометраж систем, координирующих работу аппаратов для подъёма и спуска на Луну и ассоциированных наземных станций и центров управления.

В 2020 году компания Nokia Bell Labs заключила контракт на разработку лунной сети на основе 4G, в состав которой должны войти базовая станция LTE с интегрированными функциями Evolved Packet Core (EPC), пользовательское оборудование LTE, радиочастотные антенны, оборудование для высоконадежных операций и программное обеспечение для контроля технического обслуживания. Обновление системы на основе 5G уже в разработке.