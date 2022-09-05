Вторник, 6 сентября, 2022

Канал коллаборанта Алексея Ковалева станет государственным

НовостиТелевидение

4 канал станет «полноценным государственным каналом» заявила глава Госкино Марина Кудерчук в интервью изданию Lb.ua.

Ранее канал был передан в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Агентство должно выбрать управляющего и заключить с ним договор о передаче 4 канала. Имуществом канала общей стоимостью 18, 5 миллионов гривен будет распоряжаться Госкино.

«Смотрите, нам их (имущество) фактически еще не передали. Есть решение суда и АРМА передает нам их на хранение. Пока это еще не в управлении, хотя это планируется. Когда это произойдет, будет еще один государственный канал, который пока будет транслироваться в телемарафоне. Но ведь мы надеемся на скорейшую победу нашей страны, после которой он будет дальше развиваться как полноценный государственный телеканал», — рассказывает Кудерчук.

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Напомним, в июле Генеральный прокурор сообщила Ковалеву о подозрении в госизмене в условиях военного положения, а также пособничестве государству-агрессору. Депутат был заочно арестован и объявлен в розыск. Также было арестовано его имущество —  части фигуранта в уставных капиталах 3-х юридических лиц, а также его банковские счета и ООО «ТРК «Интеррадио» – украинский информационно-развлекательный телеканал «4 канал». Позже в СМИ появилась информация о смерти Ковалева.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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