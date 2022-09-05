Вторник, 6 сентября, 2022

Huawei переводит российских сотрудников в Казахстан и Узбекистан

НовостиТелеком

Китайский производитель Huawei перевёз часть сотрудников из России в Казахстан и Узбекистан и переориентировал их на работу в странах СНГ, сообщают Ведомости.

Перераспределение началось весной, часть сотрудников – менеджеры и руководители подразделений Huawei из Китая, которые в начале года были направлены в Россию.

Переезд может быть связан с риском вторичных санкций США и Европы, так как компания уже начала поставлять товары по параллельному импорту.

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В конце июля Huawei сократила более 50% внештатного персонала в России. А в начале августа компания начала закрывать магазины из-за нехватки продукции на складах. Сейчас Huawei — единственный крупный поставщик телекоммуникационного оборудования, который не заявил об уходе из России и закрытии представительства.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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