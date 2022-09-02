В Японии окончательно избавят госорганы от дискет и CD-дисков

Новый глава Минцифры страны Таро Коно призвал окончательно избавится от дискет и CD во вторник на 5-й Конференции цифрового общества Японии.

Как сообщает The Register, на мероприятии очертили стратегию внедрения будущих цифровых государственных услуг, в частности и выдачи национального удостоверения личности MyNumber, которое облегчит доступ людям к госуслугам.

Услуги предполагают загрузку большого количества данных в государственные органы, поэтому министр инициировал пересмотр законов, регулирующих процесс предоставления такой информации. В результат проверки выявилось 1900 нормативных актов, которые предполагают, что данные могут передаваться правительству с использованием дискет или CD-дисков. Коно пообещал как можно скорее переписать эти правила, чтобы цифровой план Японии мог действовать беспрепятственно.

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Несмотря на то, что дискеты были сняты с производства около десяти лет назад, многие японские госслужащие никак не могли отказаться от них. К примеру, власти Токио до последнего держались за этот тип носителей, поскольку считали его сверхнадёжным. По данным издания Nikkei, чтобы заставить чиновников отказаться от дискет, правительство Японии ввело комиссию за использование физических носителей информации в размере 50 тысяч японских иен (около 440 долларов) в месяц.

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