Пятница, 2 сентября, 2022

В Украине подорожает импортная электроника: эксперты прогнозируют рост цен до 60%

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На подорожание повлияет падение курса гривны на 25% и возвращение налога на импортные операции, рассказывает сооснователь украинской сети магазинов «Алло» Дмитрий Деревицкий.

В Украине значительно вырастет стоимость иностранной электроники. Сильнее всего на это повлияет возвращение налогообложения импортных операций с 1 июля. Многие товары сразу подорожали на 20%, а те, которые облагались налогом (НДС) — еще на 10-16%, то есть в целом до 36%. Второй фактор — падение курса гривны на 25%.

«У всех импортных товаров есть потенциал повышения цены на 45-60%. НДС 20% плюс 25% курс – получаем нижнюю планку 45%. Что касается верхнего предела подорожания, то могу сказать только о товарах, которые мы импортируем, потому что размер пошлины на них – 12%. То есть потенциал роста цен на электронику очень велик: 20% НДС, 12% пошлины и 25% роста курса – выходит около 60%», — рассказал Дмитрий Деревицкий в интервью изданию «Экономическая правда».

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Деревицкий добавил, что рост 45-60% (в сравнении с июньскими ценами) произойдет в течение четырех-пяти месяцев.

Ранее мы сообщали, что из-за войны в Украине на 28% упал рынок бытовой техники.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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