Четверг, 1 сентября, 2022

В Starlink произошел глобальный сбой

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В ночь на 30 августа пользователи по всему миру сообщали об отключении сервисов спутникового интернета Starlink.

Как пишет автор The Verge Томас Рикер, его Starlink RV в Нидерландах отключился примерно на 30 минут, а приложение оповещало об «ухудшении обслуживания».

Подобными сообщениями делились пользователи соцсетей Twitter и Reddit. Жалобы на работу Starlink поступали из США, Новой Зеландии, Мексики, Великобритании и других стран.

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Доступ вернулся к большинству в 7 утра 30 августа по восточному времени, хотя  и днем многие пользователи сообщали о снижении пропускной способности.

«Мои собственные скорости упали примерно с 200 Мбит/с — 30 Мбит/с до 32 Мбит/с — 17 Мбит/с (вниз/вверх)», — пишет журналист.

На прошлой неделе SpaceX снизила ежемесячную стоимость подписки на Starlink  — в некоторых регионах скидка достигает 50%.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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