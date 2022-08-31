Netflix празднует 25-летие: вот несколько интересных фактов о стриминговом гиганте

Четверть века назад 29 августа был создан стриминговый сервис Netflix — в честь этого мы решили опубликовать несколько интересных фактов о компании.

Первый DVD, выпущенный Netflix, был «Битлджус», жуткая комедия Тима Бертона 1988 года с Майклом Китоном, Алеком Болдуином, Джиной Дэвис, Кэтрин О’Хара и Вайноной Райдер в главных ролях. Netflix отправил фильм по почте 10 марта 1998 года.

Первоначально у Netflix было имя Kibble — как у собачьего корма.

Продолжая тему животных — фирменный звук изначально могла озвучить… коза. К счастью, сейчас используется более спокойный и всем знакомый «тудум».

Первый конверт сервиса был белого цвета, а не красного.

Самая популярная фотография профиля, используемая во всем мире — изображение главного героя мультфильма «Босс-Молокосос». Персонажа поставили на свой профиль 11 миллионов пользователей.

Шоу на Netflix с наибольшим количеством добавлений в Мой список — «Бумажный дом».