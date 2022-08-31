Четверг, 1 сентября, 2022

Netflix празднует 25-летие: вот несколько интересных фактов о стриминговом гиганте

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Четверть века назад 29 августа был создан стриминговый сервис Netflix — в честь этого мы решили опубликовать несколько интересных фактов о компании.

  • Первый DVD, выпущенный Netflix, был «Битлджус», жуткая комедия Тима Бертона 1988 года с Майклом Китоном, Алеком Болдуином, Джиной Дэвис, Кэтрин О’Хара и Вайноной Райдер в главных ролях. Netflix отправил фильм по почте 10 марта 1998 года.
  • Первоначально у Netflix было имя Kibble — как у собачьего корма.
  • Продолжая тему животных — фирменный звук изначально могла озвучить… коза. К счастью, сейчас используется более спокойный и всем знакомый «тудум».
  • Первый конверт сервиса был белого цвета, а не красного.
  • Самая популярная фотография профиля, используемая во всем мире — изображение главного героя мультфильма «Босс-Молокосос». Персонажа поставили на свой профиль 11 миллионов пользователей.
  • Шоу на Netflix с наибольшим количеством добавлений в Мой список — «Бумажный дом».

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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