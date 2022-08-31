Четверг, 1 сентября, 2022

Из-за войны в Украине на 28% упал рынок бытовой техники

Новости

Согласно подсчетам исследовательской компания GfK, в первом полугодии объем украинского рынка БТЭ снизился на 28% по сравнению с 2021 годом до $1,3 млрд. 

Значительное падение началось в последнюю неделю февраля и достигло самого низкого уровня в марте  — минус 59% в денежном долларовом исчислении.

Наибольшие минусовые показатели показала фототехника — продажи снизились на 47%. Также  недалеко «ушли» аудио- и видеотехника — по минус 44%. Лучшие результаты продемонстрировали телеком и ИТ продукты с понижением на 22%. Продажа крупной бытовой техники упала на 33%, мелкой — на 29%, офисной техники — на 35%.

«Во время войны, очевидно, люди неохотно инвестировали в телевизоры, саундбары или другие продукты, ориентированные на развлечения. Например, продажа игровых приставок упала на 72%. Самая большая категория в этом секторе — телевизоры — также показала сильное падение (-43% в долларовом эквиваленте)”, — отмечает старший бизнес-партнер GfK Валентина Печончик.

Потребительский спрос изменился и это связано в основном с миграцией и переходом от категорий «развлечений» к «кризисным» категориям (чайники, морозильные камеры, ноутбуки и др.).

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На рост продаж ноутбуков и планшетов повлияли не только переход на удаленную работу и учебу — здесь учитывается глобальный дефицит, возникший еще во время COVID-19, а также спрос со стороны волонтеров, которые закрывали потребности армии.

Негативный тренд отразился практически во всех регионах (лидировал Киев), за исключением западного — здесь в марте объем продаж наоборот вырос и продемонстрировал положительную динамику в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Ранее мы сообщали, что из-за войны Vodafone потерял активов на 806 миллионов гривен.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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