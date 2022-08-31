Четверг, 1 сентября, 2022

Функция Twitter Circle теперь доступна всем пользователям: чем она полезна и как подключить

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Функция является аналогом «Близких друзей» в Instagram и позволяет показывать посты только избранным пользователям. 

Особенности функции

После успешного тестирования в мае Twitter Circle теперь доступен для всех в мобильном приложении и в настольной сети. Функция избавляет от необходимости переключаться между несколькими учетными записями, такими как личная и профессиональная, поскольку вы можете настроить аудиторию для каждого отправляемого вами твита.

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В свой «круг избранных»  можно добавить до 150 пользователей, которые смогут просматривать ваши посты без возможности ретвита.

Как воспользоваться

Создать свой круг в Twitter можно из редактора твитов или из главного меню.

В редакторе:

  • Выберите аудиторию в редакторе твитов;
  • Выберите «Изменить» рядом с параметром «Круг в Twitter»;
  • Найдите и выберите нужных людей в своем кругу или в рекомендованном списке;
  • Нажмите на X, чтобы продолжить создание твита.

Из главного меню:

  • Коснитесь круга в Twitter;
  • В разделе « Редактировать свой круг в Twitter» найдите и выберите людей, которых вы хотите добавить в свой круг, или выберите кого-то из рекомендуемого списка;
  • Нажмите « Добавить/удалить» рядом с их именем.

В следующий раз, когда вы будете создавать твит, у вас будет возможность переключаться между аудиторией «Все» или «Круг в Twitter».

Ранее мы сообщали, что в Twitter появится вкладка с подкастами.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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