Среда, 31 августа, 2022

Хакеры атаковали «Радио Крым», запустив в эфир гимн Украины

НовостиРадио

Неизвестные взломали сайт радиостанции в оккупированном Крыму и запустили гимн Украины в прямой эфир.

Об этом заявил так называемый «замглавы Крыма» Олег Крючков у себя в Тelegram.

«Интернет-вещание «Радио Крым» подверглось хакерской атаке и будет восстановлено в ближайшее время. Вещание радиостанции было сломано во вторник в одном из дневных эфирных отрезков. Это произошло на технологическом участке за пределами радиостанции», — пишет Крючков.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

По словам Крючкова, атакован был интернет-сегмент и передатчики, получавшие сигнал со спутника. Также он добавил, что крымские каналы и радиостанции подвергаются атакам хакеров уже вторую неделю подряд.

Ранее мы сообщали, что в эфире херсонского канала «ВТВ Плюс» включили украинские новости.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Киевстар запускает бесплатные услуги для школьников: как ими воспользоваться

Киевстар пополняет обучающий контент на своей платформе онлайн-телевидения, а также расширяет количество приложений, которыми школьники могут воспользоваться без платы за трафик.
Новости

Верховная Рада поддержала в первом чтении закон о медиа

Законопроект предлагает расширить полномочия Нацсовета, ограничить влияние олигархов и работу пророссийских медиа.
Новости

Американский оператор потерял управление спутником связи

Компания Intelsat потеряла возможность управления спутником Galaxy 15 в результате аномалии, вызванной космическим погодным явлением.
Новости

Megogo и UNIT.City бесплатно покажут кино под открытым небом: где и что можно посмотреть

В рамках проекта можно будет посмотреть семь украинских лент.
Новости

Nokia закроет офис в России и уволит сотрудников до конца года

Компания рассчитывает освободить офисы в России до конца 2022 года, сообщили Reuters представители Nokia. Также буду уволены все сотрудники - их в РФ работало около 2 тысяч. 
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить