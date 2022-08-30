Хакеры атаковали «Радио Крым», запустив в эфир гимн Украины

Неизвестные взломали сайт радиостанции в оккупированном Крыму и запустили гимн Украины в прямой эфир.

Об этом заявил так называемый «замглавы Крыма» Олег Крючков у себя в Тelegram.

«Интернет-вещание «Радио Крым» подверглось хакерской атаке и будет восстановлено в ближайшее время. Вещание радиостанции было сломано во вторник в одном из дневных эфирных отрезков. Это произошло на технологическом участке за пределами радиостанции», — пишет Крючков.

Хакери зламали сайт радіостанції в окупованому Криму та запустили гімн України в ефірі. pic.twitter.com/37UpbcxCem — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 30, 2022

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По словам Крючкова, атакован был интернет-сегмент и передатчики, получавшие сигнал со спутника. Также он добавил, что крымские каналы и радиостанции подвергаются атакам хакеров уже вторую неделю подряд.

Ранее мы сообщали, что в эфире херсонского канала «ВТВ Плюс» включили украинские новости.