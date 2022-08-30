Вторник, 30 августа, 2022

Nokia закроет офис в России и уволит сотрудников до конца года

НовостиТелекомТехнологии

Производитель продолжит работу до «завершения юридической ликвидации».

Nokia сообщала о планах уйти с российского рынка в апреле. По словам главы компании Пекки Лундмарк, производитель не видит «никаких возможностей продолжать бизнес в стране в текущих обстоятельствах».

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Компания рассчитывает освободить офисы в России до конца 2022 года, сообщили Reuters представители Nokia. Также будут уволены все сотрудники — их в РФ работало около 2 тысяч.

Ранее мы сообщали, что шведская компания Ericsson в ближайшие месяцы также прекратит работу в России.

Ericsson и Nokia были крупнейшими поставщиками оборудования для мобильных сетей в России. Доля финской компании составляла 30-40%, доля шведской – около 20%. Nokia поставляла телекоммуникационное оборудование для МТС, «Билайна», «Мегафона» и Tele2.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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