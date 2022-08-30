Американский оператор потерял управление спутником связи

Компания Intelsat (США) потеряла возможность управления спутником Galaxy 15 в результате аномалии, вызванной космическим погодным явлением. В результате этой аномалии была нарушена работа каналов управления, представляющих сигналы, используемые для обеспечения перемещения спутника и для получения данных телеметрии, – сообщила изданию Via Satelite представитель пресс-службы компании Intelsat.

«Специалисты компании Intelsat, посоветовавшись с представителями компании-производителя спутника, пришли к выводу о том, что погодная аномалия, скорее всего, повлекла за собой выключение обоих электронных блоков основной базы частот, что произошло под влиянием явления космической погоды, то есть извержения солнечной плазмы и электромагнитного возмущения, способного нарушить работу электроники», – отмечает представитель пресс-службы.

Номинально спутник работает, так же номинально работают и все его рабочие модули, однако компания Intelsat потеряла возможность запускать манёвры, необходимые для удержания спутника на нужной орбите. По словам представителя пресс-службы, спутник начал медленно дрейфовать к востоку от своей орбитальной позиции 133 градуса западной долготы.

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В настоящее время оператор работает над восстановлением возможности управлять спутником и ожидает, что клиентам не придётся столкнуться с перерывом в обслуживании до ноября 2022 года, когда аварийный спутник будет заменён спутником Galaxy 33. Это заменяемый спутник C-диапазона на базе платформы GEOStar. Компания SpaceX должна запустить этот спутник вместе со спутником Galaxy 34 в октябре текущего года.

Компания Intelsat уже теряла управление спутником Galaxy 15 – это было в 2010 году, однако позже в компании смогли перезагрузить системы и восстановить управление аппаратом.

Компания Intelsat заключила контракт с Orbital Sciences Corp. (которая впоследствии вошла в Northrop Grumman из-за ряда слияний и поглощений) для создания Galaxy 15 ещё в 2001 году. Спутник базировался на спутниковой шине GEOStar-2.

Напомним, в 2019 году компания также потеряла спутник Intelsat 29e из-за утечки топлива.