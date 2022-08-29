Новорожденный ребенок попадает в окружающий мир стерильным: в первые месяцы жизни его иммунитет учится бороться с микробами и бактериями. Минимизировать риски заражения можно с помощью специального прибора – стерилизатора для бутылочек. Без него не обойтись, если:

Малыш на искусственном вскармливании. Мама хранит сцеженное молоко. Грудничок родился недоношенным, ослаблен. Ребенок часто болеет инфекционными заболеваниями.

Стерилизатор намного эффективнее, чем обычное кипячение. Во-первых, нет риска испортить соску и бутылочку во время дезинфекции. Во-вторых, на детской посуде не остается солевого налета. В-третьих, это безопасно: мама в суете забот может просто забыть, что оставила кипятить детскую посуду.

Если вы ищете подходящий вариант, предлагаем учесть следующие моменты:

Принцип работы

В зависимости от способа стерилизации различают следующие устройства:

Предназначенные для СВЧ-печей. Прибор состоит из герметичной камеры, куда помещают посуду и воду. Минусы – в них нельзя дезинфицировать металлические предметы.

Электрические. Приборы работают от сети, уничтожают 99,9 известных микробов и микроорганизмов. Принцип обеззараживания – паровая стерилизация.

Ультрафиолетовые. Уничтожают вирусы и бактерии, обеспечивая стерильность на уровне 99,9%. Принцип работы прибора – безопасное для человека УФ излучение, которое генерируют светодиодные лампы.

Мощность

Данный параметр определяет время стерилизации. Оптимальный вариант – модели с мощностью 600-700 Вт.

Длительность процесса дезинфекции

При выборе прибора обращайте внимание на время, которое требуется на разогрев и подготовку к процессу обеззараживания. Еще один важный фактор – как долго остаются стерильными предметы после дезинфекции.

Материал корпуса

Надежное устройство должно быть выполнено из прочного материала, устойчивого к механическим повреждениям и деформациям. Хорошим выбором будут модели из термопластика.

Бренд

На рынке детских товаров представлен широкий ассортимент стерилизаторов. Среди производителей, которым доверяют родители, можно назвать ТМ Chicco, Munchkin. Приборы этих брендов выполнены из высококачественных материалов с учетом требований безопасности.

Лучшие стерилизаторы

Отдельно стоит выделить устройства, которые выбирают чаще всего:

Электрический цифровой стерилизатор Chicco «3 в 1». Работает по принципу паровой обработки. Цикл обеззараживания составляет 5 минут. Предметы остаются стерильными в течение 24 часов (при закрытой крышке). Модульная система состоит из 3 конфигураций: Microwave, Compact, Full size. УФ-стерилизатор Munchkin для игрушек и посуды. Работает от батареи. Обеспечивает стерильность 99,9%. Удобно брать с собой в дорогу. УФ излучение уничтожает все известные вирусы и микроорганизмы без применения тепла, воды, химических растворов.

Перед использованием любого прибора обязательно ознакомьтесь с инструкцией.