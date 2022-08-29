Вторник, 30 августа, 2022

Logitech уходит с российского рынка

НовостиТехнологии

Последний день работы российского представительства Logitech — 31 августа.

Швейцарская компания Logitech уходит с российского рынка. Об этом рассказал российским СМИ источник на рынке устройств для видеоконференций и подтвердил крупный дистрибутор через сотрудника компании.

Все работники представительства в РФ будут уволены с 1 сентября 2022 года.

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По мнению экспертов, уход Logitech будет существенным уроном для российских пользователей, поскольку в стране нет альтернативных решений такого уровня.

«Их камеры по цене примерно равны с китайскими аналогами, но по качеству сильно лучше. Они де-факто стали стандартом в оснащении периферийным оборудованием рабочих мест, а каждое рабочее место сейчас так или иначе подготовлено для участия в ВКС», — рассказывает источник изданию Cnews.

Ранее сотрудников Logitech переводили в Казахстан, скорее всего это связано с возможностью дальнейшей работы с РФ в рамках параллельного импорта.

Ранее мы сообщали, что Dell Technologies полностью ушла из России.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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