Dell Technologies полностью ушла из России

Американская корпорация Dell Technologies объявила, что полностью прекратила работу на российском рынке.

В августе в РФ были закрыты все офисы Dell Technologies. Также компания прекратила любые операции в стране.

«Еще в феврале мы приняли решение не продавать и не обслуживать наши продукты в России, Беларуси, а также в Донецкой и Луганской областях Украины — в дополнение к уже находящемуся под эмбарго Крыму», — сообщил представитель компании Майк Сиеменас.

Dell — один из крупнейших производителей компьютеров в мире и самый крупный поставщик серверов в Россию. В Москве у корпорации был офис продаж, в котором работали около 50 человек, в Санкт-Петербурге — офис разработок с 400 разработчиками.

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По информации российских СМИ, Dell уволила всех сотрудников местных офисов, выплатив тем компенсации в размере до 8 окладов.