Преимущества iPhone 13 Mini: краткий обзор

iPhone 13 Mini – это самое маленькое устройство в 13-ой модели iOS-смартфонов от Apple. Об отличиях между старшими моделями iPhone 13 подробнее читайте в этом обзоре. В этой же статье мы сосредоточим внимание на младшей модели iPhone 13 Mini.

И сама компания, и многие эксперты-обозреватели неоднократно заявляли, что это – самый мощный из маленьких смартфонов, выпущенных в 2021 году. К тому же он остаётся одним из самых функциональных гаджетов в 2022 году. И в этом утверждении есть немалая доля правды.

Преимущества iPhone 13 Mini: причины для покупки

Оснащён чипом A15 Bionic от компании Apple

Система на кристалле A15 Bionic устанавливается во всех моделях линейки iPhone 13, а кроме того – в iPad Mini 6 (6-ом поколении iPad Mini), а также в iPhone SE 2022 (3-е поколение iPhone SE). Это один из самых быстрых и самых эффективных интегрированных чипов, выпущенных в 2021 году.

Компания Apple разработала чип A15 Bionic на основе 5-нанометрового технического процесса с целью увеличения плотности транзисторов и повышения производительности центрального процессора (ЦП), встроенного графического процессора, а также прочих аппаратных компонентов, таких как процессор сигналов изображения Neural Engine. В частности, он включает в себя 15 миллиардов транзисторов.

Следовательно, одним из главных преимуществ iPhone 13 Mini является его производительность, в особенности – в сравнении с предыдущими моделями, iPhone 12 Mini и iPhone 11, а также смартфонами на базе Android среднего и флагманского уровня от других производителей.

Данный гаджет имеет 6-ядерный процессор с двумя высокопроизводительными ядрами типа Avalanche и четырьмя энергоэффективными ядрами типа Blizzard. Он также укомплектован 4-ядерным встроенным графическим процессором, а кроме того – имеет 16-ядерный нейронный движок Neural Engine, способный выполнять 15.8 триллиона операций в секунду.

Результат тестов уровня производительности AnTuTu составил 839366. Данный показатель несколько выше, чем у смартфонов на базе Android среднего класса Meizu 18s Pro и Xiaomi 11T Pro. По итогам теста GeekBench 5 гаджет получил результаты 1758 (одноядерный балл) и 4859 (многоядерный балл). Данные цифры выше, чем одноядерные и многоядерные баллы iPhone 12 и iPhone 12 Pro.

Функциональное устройство для мобильных игр уровня выше среднего

Вы ведь помните о том, что одной из сильнейших сторон iPhone 13 Mini является чип A15 Bionic? Сочетание возможностей 6-тиядерного центрального процессора и 4-х ядерного графического профессора делает данный гаджет достойным смартфоном для мобильных игр выше среднего уровня.

Система на кристалле позволяет запускать на этом телефоне, в частности, такие популярные игры как Mobile Legends, PUBG, Call of Duty Mobile и Genshin Impact, а также премиальные игры от Apple Arcade – такие как NBA 2K21 Arcade Edition и Star Trek: Legend. Вы сможете запускать эти игры относительно легко – по меньшей мере, в сравнении с большинством Android-смартфонов среднего уровня.

Гаджет также позволяет запускать большинство игр из игровых потоковых служб, таких как облачные игры от Apple Arcade и Xbox Cloud Gaming. Данная возможность обеспечивается как процессором, так и графическим процессором, а также достойными беспроводными технологиями, используемыми в этом смартфоне.

Отдельно обращаем внимание на то, что время автономной работы у данного смартфона превышает время автономной работы таких смартфонов как iPhone 12 Mini и iPhone SE 2022. Более длительное время автономной работы означает возможность наслаждаться игрой в мобильные игры более долго. Телефон может работать без подзарядки в среднем около трёх часов при средних или стандартных настройках игры.

Ёмкость хранилища файлов в базовой модели составляет 128 Гб, а в модели класса хай-энд – 512 Гб. Компания Apple увеличила базовую ёмкость своего iPhone, удовлетворяя растущие потребности потребителей и преобладающие нормы стандартного размера приложений. Более высокая ёмкость хранилища позволяет пользователям хранить большее количество приложений и игр.

Расширенные настройки и функции камеры

Устройство оснащено двумя 12-тимегапиксельными задними камерами и одной 12-ти мегапиксельной фронтальной камерой. Основная камера на задней панели имеет стабилизатор сдвига датчика для стабилизации фотографий и датчик большего размера, в котором используется технология Sony. Вспомогательная 12-мегапиксельная задняя камера имеет 14 мм и 2,4 диафрагмы, предназначенные для съёмки сверхширокоугольных фотографий.

Что касается фронтальной камеры гаджета, то она идентична той, которая устанавливалась на iPhone 12 Mini. Она снабжена объективом 23 мм с диафрагмой 2.2. Данная камера также может выполнять функцию трёхмерного сканера для поддержки технологии Apple Face ID, разблокировки телефона и защиты биометрических данных посредством распознавания лиц.

Все три системы камер поддерживают возможность записи видео в разрешении до 4K на скорости 60 кадров в секунду. Они также поддерживают встроенные функции записи видео, такие как расширенный динамический диапазон и Dolby Vision HDR. Обращаем внимание на то, что функция кинематографического режима доступна лишь для основной задней камеры и для фронтальной селфи-камеры.

Кинематографический режим – новая функция, представленная в линейке iOS-устройств iPhone 13 и использующая вычислительную фотографию, которая позволяет записывать видео с малой глубиной резкости и автоматически добавляет элегантные переходы фокуса между объектами.

Три камеры также используют преимущества встроенного процессора сигналов изображения A15 Bionic Chip. Следовательно, в гаджете доступны старые добрые функции камеры, такие как Smart HDR для получения более чётких и ярких фотографий, ночной режим для использования в условиях низкой освещённости и Deep Fusion.

Небольшой размер, который идеально подходит для определённого сегмента пользователей

Размеры смартфонов увеличиваются из-за растущего спроса на большие экраны для более захватывающего пользовательского взаимодействия и потребления контента. Однако, факт остаётся фактом: существуют люди, которым очень не нравится носить и использовать большие гаджеты.

Небольшие размеры iPhone 13 Mini определённо являются одним из его преимуществ и уникальных «фишек» на рынке. Данное устройство идеально подходит для людей с небольшими руками или для тех, кто редко носит сумки относительно больших размеров. Кроме того близоруким людям по душе придётся 5.4-дюймовый дисплей Super Retina меньшего размера на основе OLED.

Также очень важно в очередной раз подчеркнуть тот факт, что наличие в гаджете чипа A15 Bionic говорит о том, что пользователям нет необходимости искать большой смартфон для большой мощности. Возможности центрального процессора и графического процессора, а также функция камеры, Neural Engine и процессор сигналов изображения делают это устройство одним из лучших компактных смартфонов на рынке.

Данный гаджет также относительно доступнее, чем iPhone 13 Pro и iPhone 13 Max. Он относится к категории смартфонов среднего и высокого класса. Однако впечатляющие аппаратные характеристики гаджета делают его более мощным устройством, чем iPhone SE и Android-устройства среднего класса.

Выводы по итогам краткого обзора iPhone 13 Mini

iPhone 13 Mini должен понравиться людям, которые желают получить все возможности iOS и максимально использовать мощность процессора A15 Bionic на небольшом устройстве. Как аппаратные, так и программные возможности данного гаджета дают достаточно причин для его покупки.