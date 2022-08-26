В эфире херсонского канала «ВТВ Плюс» включили украинские новости

Неизвестные хакеры взломали эфир канала «ВТВ Плюс», который сейчас контролируется оккупантами.

25 августа с 15:00 до 22:00 в эфире канала транслировался марафон «Единые новости», сообщает издание Детектор медиа. Также на канале включали патриотические клипы и разные видео с YouTube.

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В то же время, трансляция канала на Т2 временно не была доступна.

Ранее мы сообщали, что херсонский телеканал «ВТВ+» вещает на российском спутнике.