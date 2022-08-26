Телеканал УНИАН будет транслировать Чемпионат мира по волейболу среди мужчин

26 августа стартует Чемпионат мира по волейболу среди мужчин, который организует FIVB (Международная федерация волейбола) и который пройдет в Польше и Словении.

Эксклюзивным транслятором чемпионата в Украине будет общедоступный национальный телеканал УНИАН, входящий в группу 1+1 media. С соответствующим предложением к 1+1 media обратилась польская телевизионная группа Polsat, обладающая правами на трансляцию. Такие права переданы медиахолдингу на безоплатной основе.

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Кроме бесплатной трансляции на ТВ, зрители смогут присоединиться к просмотру в свободном доступе на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Первый матч, который будет транслировать телеканал УНИАН, состоится с участием украинской команды в субботу, 27 августа, в 21:30. Соперником Украины будет сборная Сербии.

Ранее мы сообщали, что матчи ФК «Рух» будет транслировать 1+1 media.