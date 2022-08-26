Струйный или лазерный: какой принтер выбрать?

Какой тип принтеров лучше: струйный или лазерный? Это вопрос, над решением которого сушит голову немалое количество пользователей, находящихся в процессе покупки нового принтера. Сложность выбора между струйным и лазерным принтером – достаточно распространённая проблема. Поэтому в данной публикации авторы рассматривают различия между двумя типами принтеров, а также – некоторые плюсы и минусы лазерных и струйных устройств.

Что такое лазерный принтер

Лазерный принтер – это принтер, в котором для создания печатных страниц используется мелкий порошок (называемый тонером), который содержится в картриджах. В принтерах данного типа также используется лазерный луч, который многократно проходит через барабан устройства. Электрически заряженный тонер собирается в барабане перед переносом на бумагу, создавая таким образом отпечатки, отправляемые на принтер.

Что такое струйный принтер

В струйном принтере для создания печатных страниц используются капли чернил. Для этого применяются совсем крошечные капельки, которые сопло переносит на бумагу. Таким образом на бумаге появляются тексты и картинки. Струйный принтер также могут называть как принтер с непрерывной подачей чернил, что обусловлено специальной системой, подающей чернила к печатающей головке из пополняемых резервуаров.

Прежде, чем принимать окончательное решение в пользу приобретения лазерного или струйного принтера, подумайте о плюсах и минусах каждого из этих типов, а также о том, насколько каждый из них будет отвечать вашим потребностям.

Плюсы и минусы струйных принтеров

Струйные принтеры также имеют свои плюсы и минусы. Ниже приведены некоторые из них.

Плюсы струйных принтеров

Более низкие цены : стоимость струйных принтеров на рынке ниже, чем стоимость лазерников. Именно этот фактор делает их привлекательными для тех, кто располагает ограниченными бюджетами или просто не хочет тратить десятки тысяч гривен на покупку лазерного принтера.

: стоимость струйных принтеров на рынке ниже, чем стоимость лазерников. Именно этот фактор делает их привлекательными для тех, кто располагает ограниченными бюджетами или просто не хочет тратить десятки тысяч гривен на покупку лазерного принтера. Меньший размер и лёгкость : принтеры этого типа обычно весят меньше, чем лазерники, и занимают меньше места на рабочем столе. По этой причине струйные принтеры придутся по душе тем, кому необходимо что-то небольшого размера, что легко помещалось бы на столе или под ним.

: принтеры этого типа обычно весят меньше, чем лазерники, и занимают меньше места на рабочем столе. По этой причине струйные принтеры придутся по душе тем, кому необходимо что-то небольшого размера, что легко помещалось бы на столе или под ним. Удобство при печати фотографий: ещё одним преимуществом струйных принтеров является их способность создавать высококачественные цветные фотографии. Очевидно, что в конечном итоге способность принтера печатать фотографии и их качество будет зависеть от марки и модели, поэтому перед покупкой обязательно проверьте, есть ли у принтера такая возможность.

Минусы струйных принтеров

Высокие расходы на печать : разница в себестоимости печати одной страницы на лазерном и струйном принтере довольно высока, и печать одной страницы на струйном принтере обойдётся дороже, чем печать одной страницы на лазернике. Если вы печатаете лишь время от времени, это может и не иметь особого значения. Однако если вы печатаете регулярно, то очень скоро ощутите разницу.

: разница в себестоимости печати одной страницы на лазерном и струйном принтере довольно высока, и печать одной страницы на струйном принтере обойдётся дороже, чем печать одной страницы на лазернике. Если вы печатаете лишь время от времени, это может и не иметь особого значения. Однако если вы печатаете регулярно, то очень скоро ощутите разницу. Более низкая скорость печати : струйные принтеры, как правило, печатают страницы медленнее, чем лазерные. Если скорость печати имеет важность, то здесь струйный принтер вас разочарует.

: струйные принтеры, как правило, печатают страницы медленнее, чем лазерные. Если скорость печати имеет важность, то здесь струйный принтер вас разочарует. Быстрое высыхание чернил: чернила в струйном принтере высыхают намного быстрее, чем тонер в лазерном принтере. Это может стать неприятным сюрпризом для тех, кто делает большие перерывы между сеансами печати, ибо когда после очередного такого перерыва вы захотите напечатать страничку, может оказаться, что чернила высохли.

Плюсы и минусы лазерного принтера

Подобно всему, что окружает нас в жизни, лазерные принтеры имеют как плюсы, так и минусы.

Плюсы лазерных принтеров

Эффективность : лазерные принтеры обладают высокой эффективностью и способны печатать страницы быстрее, чем их струйные собратья. Таким образом, они идеально подходят для тех, кому необходимо быстро печатать большое количество страниц.

: лазерные принтеры обладают высокой эффективностью и способны печатать страницы быстрее, чем их струйные собратья. Таким образом, они идеально подходят для тех, кому необходимо быстро печатать большое количество страниц. Экономичность : несмотря на то, что такие принтеры сами по себе стоят дороже, чем струйные, в конечном итоге, печать страниц на лазерном принтере обходится дешевле. Вложив деньги в покупку лазерного принтера, вы сможете в итоге немало сэкономить.

: несмотря на то, что такие принтеры сами по себе стоят дороже, чем струйные, в конечном итоге, печать страниц на лазерном принтере обходится дешевле. Вложив деньги в покупку лазерного принтера, вы сможете в итоге немало сэкономить. Долговечность: такие принтеры отлично подходят для тех, кому необходимо делать некоторые перерывы между сеансами печати, поскольку, в отличие от чернил, тонер не засыхает.

Минусы лазерных принтеров

Более высокая стоимость : цены на лазерные принтеры выше цен струйных принтеров. Это может усложнить покупку таких устройств для тех, кто обладает ограниченным бюджетом.

: цены на лазерные принтеры выше цен струйных принтеров. Это может усложнить покупку таких устройств для тех, кто обладает ограниченным бюджетом. Высокие цены на тонер : ещё одним фактором дороговизны лазерных принтеров является стоимость тонера. Несмотря на то, что заправленный картридж прослужит в итоге дольше, чем картридж с чернилами, стоимость заправки лазерного принтера будет всё же выше.

: ещё одним фактором дороговизны лазерных принтеров является стоимость тонера. Несмотря на то, что заправленный картридж прослужит в итоге дольше, чем картридж с чернилами, стоимость заправки лазерного принтера будет всё же выше. Размеры и габариты: лазерные принтеры как правило большие и громоздкие, что делает их далеко не самым идеальным решением для домов и офисов, в которых на счету каждый сантиметр площади. Однако, ради справедливости, стоит отметить, что в настоящее время на рынке можно найти также небольшие и лёгкие модели лазерных принтеров.

Почему стоит покупать струйный принтер

Струйные принтеры идеально подойдут для тех, кто желает печатать, не выходя из собственного дома, или для тех, кому необходим принтер в небольшой офис.

Более низкая розничная цена делает струйные принтеры идеальным решением для тех, кто не хочет тратить много денег на покупку устройства, а их компактные размеры порадуют тех, кто испытывает проблемы с площадью.

Поскольку струйные принтеры с годами совершенствовались, многие из них сегодня также способны печатать высококачественные фотографии, что делает их идеальным универсальным устройством для домашнего использования.

Почему стоит покупать лазерный принтер

Лазерные принтеры больше подходят для использования в офисе либо для тех, кому необходимо регулярно печатать большие объёмы страниц.

Более высокая скорость печати и меньшая себестоимость печати одной страницы делают их идеальным решением для офисной среды, где вопрос времени часто имеет решающее значение.

Они также идеально подходят для тех, кто не хочет беспокоиться о высыхании чернил, поскольку картриджи с тонером служат намного дольше, чем традиционные чернильные картриджи.

Прочие факторы

Проблема выбора принтера не сводится к выбору между струйными и лазерными моделями. Существует множество различных факторов, которые следует учитывать при принятии решения о покупке нового принтера. Вот лишь некоторые моменты, которые следует иметь в виду:

Качество печати : качество печатных страниц является достаточно важным фактором, который следует учитывать, особенно в случае, когда вы планируете использовать устройство для нужд бизнеса.

: качество печатных страниц является достаточно важным фактором, который следует учитывать, особенно в случае, когда вы планируете использовать устройство для нужд бизнеса. Функциональность : какие функции должен выполнять принтер? Вы планируете использовать его для сканирования и печати, или же только для печати? А как на счёт печати фотографий?

: какие функции должен выполнять принтер? Вы планируете использовать его для сканирования и печати, или же только для печати? А как на счёт печати фотографий? Варианты подключения : сюда могут входить такие опции, как Wi-Fi Direct, Apple AirPrint, Google Cloud Print и USB.

: сюда могут входить такие опции, как Wi-Fi Direct, Apple AirPrint, Google Cloud Print и USB. Размер : сколько места на столе или прилавке вы можете выделить для размещения нового принтера?

: сколько места на столе или прилавке вы можете выделить для размещения нового принтера? Стоимость покупки и стоимость эксплуатации : как уже упоминалось выше, розничная цена принтера – это лишь один из факторов, которые следует учитывать. Не меньшую важность представляет также стоимость замены чернила или картриджа с тонером, поскольку со временем эти показатели могут быстро вырасти.

: как уже упоминалось выше, розничная цена принтера – это лишь один из факторов, которые следует учитывать. Не меньшую важность представляет также стоимость замены чернила или картриджа с тонером, поскольку со временем эти показатели могут быстро вырасти. Скорость : насколько быстро принтер может создавать печатные страницы. В данный параметр входит время от скорости инициализации и время, необходимое для печати каждой страницы.

: насколько быстро принтер может создавать печатные страницы. В данный параметр входит время от скорости инициализации и время, необходимое для печати каждой страницы. Возможности для печати страниц: подумайте о том, какое количество страниц вы планируете печатать каждый месяц и подберите принтер, который способен справляться с такой задачей.

Заключение

Итак, вы ознакомились с исчерпывающим руководством, описывающем плюсы и минусы струйных и лазерных принтеров.

В заключение отметим, что, в конечном итоге, лишь от ваших потребностей будет зависеть то, какой тип принтера выбрать. Если вам необходимо что-то для непринуждённого домашнего использования, то может подойти струйный принтер. Однако, если вам необходима машина для бизнеса или печати больших объёмов, то лучше всего подойдёт лазерный принтер.

Принимая решение, нужно задать несколько вопросов, которые помогут понять, что именно вам необходимо. Список вопросов может включать такие:

Сколько страниц в месяц я планирую печатать?

Мне необходима цветная печать, или же я вполне обойдусь монохромной?

Где я планирую поставить принтер? Имеет ли для меня значение размер и вес устройства?

Насколько быстро мне необходимо выполнять работу? Имеет ли для меня значение количество печатаемых страниц в минуту?

Каким бюджетом я располагаю на момент покупки принтера?

Необходимо ли мне устройство, которое, помимо печати, будет способно принимать и отправлять факсы, а также сканировать изображения и тексты?

Необходима ли мне опция печатания фотографий?

Потребуются ли мне такие функции, как Wi-Fi Direct, Google Cloud Print, Apple AirPrint и автоматическая двусторонняя печать?

Поставив себе эти ключевые вопросы, вы сможете определиться с типом принтера, который идеальным образом сможет удовлетворить ваши индивидуальные потребности.