Среда, 24 августа, 2022

Киевстар построил 230 новых базовых станций с начала войны

НовостиТелеком

В первом полугодии 2022-го Киевстар потратил более 1,7 млрд грн на развитие и восстановление телеком-сети.

С 24 февраля 2022 года Киевстар построил 230 новых базовых станций. В том числе 30 базовых станций было установлено в Киевской области – в Белоцерковском, Вышгородском, Макаровском, Бучанском и Броварском районах. На юге Украины Киевстар усиливает радиосеть в Одесской и Николаевской областях. За полгода здесь установлена ​​21 новая базовая станцию ​​– в Измаильском, Белгород-Днестровском, Березовском и Первомайском районах.

Новое строительство продолжается даже в тех областях, которые страдают от обстрелов со стороны агрессора. Так, по 7 новых базовых станций установлено в Житомирской и Харьковской областях, по 10 базовых станций – в Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой области.

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Наибольшее количество новых базовых станций – более 130 – Киевстар построил на западе Украины. С начала вооруженной агрессии России эти области приняли на себя наибольшее количество вынужденных переселенцев. В частности, по данным Киевстара, почти 5 миллионов абонентов мигрировали именно сюда.

Как результат, мобильный трафик в населенных пунктах на западе Украины стремительно растет – на 60% по сравнению с «довоенным» временем. В отдельных городах, как Мукачево и Трускавец, мобильный трафик вырос почти на 100%.

Ранее мы сообщали, что обновлено приложение «Радио Киевстар»: как оно работает и где скачать.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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