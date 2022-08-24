Бой Усик-Джошуа на Megogo смотрели 1,5 миллиона уникальных зрителей

Это новый рекорд трансляций на медиасервисе Megogo.

Во время эфира нагрузка на серверную инфраструктуру была в 2,6 раза выше, чем в прошлом топовом ивенте.

Megogo как официальный транслятор также передавал сигнал каналу 2+2, региональным телеканалам «Суспільного» и сайту Parimatch. При этом использовались только собственные технологии медиасервиса в формировании медиапродукта на всех уровнях производства и доставки контента.

«Этот реванш мы ждали с волнением, как и вся страна! Но сразу ощутили всю ответственность перед нашей аудиторией и всеми зрителями в Украине. Именно поэтому тщательно готовились, чтобы каждый беспрепятственно смог насладиться трансляцией. Однако, не обошлось без сюрпризов – перед основным ивентом наш сервис претерпел DDOS-атаки, но техническая команда Megogo справилась с угрозой, не допустив проблем с показом. Обычно мы не говорим о таких вещах, но в этот раз хочу похвалить коллег. Профессионалы поймут, как сложно было удержать такую ​​нагрузку. С победой всех нас!» – комментирует маркетинг-директор Megogo Валерия Толочина.

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В студию, которая проходила в киевском метрополитене на станции «Хрещатик», присоединились выдающиеся украинские спортсмены и звезды шоу-бизнеса. Поддержать Александра Усика и сбор средств пришли экс-чемпионка мира по профессиональному боксу Алина Шатерникова, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк, спортивные эксперты Роман Капитоненко и Валентин Литвинчук. А также звезды Андрей Бедняков, Владимир Дантес и Юрий Ткач.

Напомним, Александр Усик лично выкупил право на трансляцию боя в Украине, чтобы каждый украинец смог посмотреть ее бесплатно.