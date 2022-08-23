Среда, 24 августа, 2022

Хакеры захватили управление спутником для трансляции фильмов

НовостиСпутниковая связь
Хакеры захватили управление выведенным из строя спутником и использовали его для трансляции фильмов.

Захват спутника был продемонстрирован хакерской группой Shadytel на конференции хакеров Def Con, проходившей в Лас-Вегасе (США).

Группа использовала оборудование Hack RF стоимостью 300 долларов, посредством которого её члены подключились к канадскому спутнику связи Anik F1R, который до вывода из эксплуатации использовался оператором Telesat Canada.

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Получив доступ к заброшенному аплинку, хакеры решили «немного поразвлечься» со спутником, который находится на геостационарной орбите на высоте примерно 35 768 километров над поверхностью Земли.

«Спутники, по сути, просто отображают любой сигнал, который они получают, – отметил во время презентации на конференции Def Con член группы Shadytel Карл Кошер, слова которого цитирует издание Motherboard. – Если вы умеете громко кричать, вы сможете перекричать даже другого пользователя транспондера, но если транспондер пуст и на спутнике никого нет, то он просто отразит то, что вы на него направите».

Группа воспользовалась спутником Anik F1R для трансляции классических хакерских фильмов, таких как «Военные игры» (WarGames), а также для организации телефонной конференции.

Спутник Anik F1R выведен из эксплуатации в 2020 году и должен был выйти на так называемую «орбиту захоронения», прежде чем его захватили хакеры.

Ранее в рамках хакерской конференции был представлен взлом спутниковой системы Starlink, который продемонстрировал исследователь по вопросам безопасности из Бельгии, сумевший получить доступ к системе раздачи космического интернета от SpaceX с помощью собственноручно изготовленной печатной платы.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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