Главное преимущество покупки портативных солнечных панелей кроется в их названии – такие панели можно без проблем перемещать туда, куда только пожелаете. Если вы захотите разместить их в том или ином уникальном месте в то или иное время года – в этом нет ничего сложного.

Однако, мобильность – далеко не единственная причина для покупки этих очень удобных устройств, которые обладают целым рядом достоинств.

Вот семь неоспоримых преимуществ, которые могут склонить к покупке портативных солнечных панелей уже сегодня.

Отлично подходят для стационарной и мобильной эксплуатации

Портативные солнечные панели могут использоваться как стационарно, так и мобильно. Вы можете установить их на крыше своего дома или офисного здания и использовать стационарно или же прикрепить их к крыше автомобиля и использовать во время поездок.

Мобильное использование солнечной панели предусматривает возможность комбинированного использования батареи, солнечного генератора и прочих элементов системы для слаженной её работы. Панели обычно заряжают солнечный генератор, который затем можно использовать для организации питания различной электроники.

Впрочем, следует отметить: данные панели для мобильного использования подходят лучше, чем для стационарного. Портативные панели являются прекрасным решением для зарядки в дороге бытовой электроники – смартфонов, систем освещения и много другого. Они идеально подходят для любителей различных видов отдыха и активности на свежем воздухе, таких как пешие прогулки, кемпинг, рыбалка, ночные поездки на велосипеде или верхом на лошадях и т.д.

Данные панели также легко складываются для перевозки. Например, вес солнечной панели EcoFlow 160W Solar Panel https://norfin.com.ua/solnechnaya-panel-ecoflow-160w-solar-panel/ составляет всего 7 кг. Она легко помещается в специальный футляр для транспортировки, что делает эту панель максимально компактной при путешествиях.

Устойчивость к погодным условиям

Технология изготовления солнечных панелей обеспечивает им защиту от попадания вовнутрь влаги. Это же относится и к контроллёру заряда. Это означает, что солнечные панели, скорее всего, не будут серьёзно повреждены, оказавшись под воздействием осадков, разбрызгивателей, брызг из бассейна и т.д.

Качественные ячейки

Большую часть конструкции портативных солнечных панелей составляют монокристаллические ячейки, произведенные из достаточно прочного материала.

Вышеупомянутые ячейки изготавливаются путём формирования стержней из кремния, которые затем разрезаются на монокристаллические ячейки. Это также означает, что кремний становится монокристаллическим.

Внутри этой системы свободно перемещаются электроны, что помогает панелям обеспечивать большую мощность для заряжаемых устройств.

Встроенная защита устройств

Многие портативные солнечные панели снабжены встроенными контроллерами зарядки. Данные контролеры призваны предотвращать избыточную зарядку устройств, которая может вызвать их повреждение. Некоторые типы контроллёров обеспечивают быструю зарядку без риска повреждения заряжаемых устройств.

Контроллеры также защищают от перепадов напряжения, которые также могут повредить электронику и создать угрозу безопасности.

Стабильный источник энергии

Использование портативного блока солнечных панелей означает использование энергии солнца. А это в свою очередь означает, что вы снижаете нагрузку на невозобновляемые источники энергии.

Солнечная энергия доступна в любой точке мира, даже в странах с низкой температурой и высокой облачностью. Летом всегда бывают солнечные дни, которые позволяют полностью зарядить систему.

Уменьшение счетов за коммунальные услуги

При использовании в стационарных условиях солнечные панели позволяют существенно уменьшить счета за электроэнергию. Цены на электричество идут стремительно вверх, а это значит, что стоит подумать о приобретении солнечных панелей.

Чем мощнее и совершеннее система, тем больше солнечной энергии она будет обеспечивать, и тем больше позволит сэкономить на традиционном электричестве. Портативная система может не давать такой высокой мощности, какую даёт стационарная система, но, тем не менее, она всё же поможет сэкономить деньги.

Простота и доступность обслуживания

Ещё одно преимущество портативных солнечных панелей заключается в том, что они требуют минимум обслуживания. Простая поддержка чистоты панелей уже обеспечит им долгую работу. И это обеспечивает рентабельность данного решения. Гарантийный срок эксплуатации солнечных панелей может составлять до 25-30 лет.

Заключительные мысли

Если вы всё ещё пребываете в раздумьях касательно возможного приобретения системы солнечных панелей – самое время сделать решительный шаг вперёд! Поскольку цены на электроэнергию резко пошли вверх, в долгосрочной перспективе вы сможете сэкономить деньги без особых хлопот.