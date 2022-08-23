lifecell предлагает 5 ГБ мобильного интернета за 1 копейку

Мобильный оператор lifecell запускает акцию ко Дню государственного флага и Дню независимости Украины.

По условиям акции в период с 23 по 25 августа 2022 года каждый абонент lifecell сможет заказать 5 ГБ мобильного интернета всего за 0,01 грн.

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Использовать эти гигабайты можно в течение 5 дней после заказа. Их будут списывать со счета в первую очередь перед обычными тарифными гигабайтами.

Воспользоваться акционным предложением можно на сайте www.lifecell.ua или через USSD-код: *431*21#.

Также lifecell предлагает дополнительные гигабайты в роуминге: кто может подключить услугу.