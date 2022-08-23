1+1 media будет транслировать матчи «Динамо», «Зари», «Металлиста» и «Днепра-1»

1+1 media заявила, что имеет право на показ матчей четырех украинских клубов в рамках Чемпионата Украины по футболу Украинской Премьер-лиги 15-го сезона 2022/2023.

Матчи будут выходить на «2+2» и УНИАН. Прямые эфиры будут доступны на YouTube-каналах – FootballHub и «Профутбол Digital». Также контент будет доступен для пользователей платформы онлайн-телевидения «Киевстар ТВ». Все расходы, связанные с организацией телетрансляций матчей клубов, 1+1 media будет покрывать самостоятельно.

«В ответ на официальные обращения клубов на ресурсах группы будут транслироваться игры ФК «Динамо Киев», «Днепр-1», «Заря», «Металлист». С этими клубами у группы 1+1 media есть действующие многолетние и долгосрочные контракты. Вместе с тем, в этом году футбольные клубы передали права на трансляцию матчей УПЛ на безвозмездной основе, объясняя это важностью учета интересов всех болельщиков, максимального распространения футбольного контента и бесплатного доступа к нему», – говорят в 1+1 media.

Ранее УПЛ заявляла о создании единого пула и выборе в качестве официального транслятора лиги канала Setanta Sports. Контракт рассчитан на 3 года, его сумма составляет $16,2 млн. За такое решение проголосовали больше половины клубов — согласно уставу УПЛ, этого достаточно для заключения соглашения.

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Ранее о готовности работать с Setanta Sports заявляли 12 клубов, «Динамо», «Заря», «Днепр-1» и «Рух» хотели согласовать некоторые технические моменты.

«Футбольные клубы и 1+1 media готовы были пересмотреть условия договоров и найти компромиссное решение по УПЛ и Setanta Sports. Как, например, бесплатная трансляция отборочных матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций с 15-минутной задержкой. Однако позиция УПЛ была категорична относительно аккумулирования всех прав исключительно на платном сервисе», – комментируют в 1+1 media.

Первая игра, которую будет транслировать 1+1 media, состоится уже сегодня, 23 августа, в 15:00 между командами «Заря» и «Ворскла». Присоединиться к просмотру можно на телеканале 2+2.