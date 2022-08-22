Понедельник, 22 августа, 2022

В России хотят принять закон о принудительном лицензировании контента «недружественных стран»

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По сути, в России планируют легализовать пиратство, но депутаты Госдумы заявляют, что закон призван «защитить» онлайн-кинотеатры, стриминги и зарубежных авторов, которые терпят убытки.

В Госдуму внесли законопроект о принудительном лицензировании. Оно коснется контента, на который правообладатели из «недружественных» для РФ стран отозвали лицензии. Под контентом подразумеваются кинопроизведения, компьютерные программы, музыкальные коллекции, литературные и другие произведения.

Принудительную лицензию смогут выдать, если объект авторских и смежных прав полностью недоступен на рынке. Деньги правообладателям будут перечислены через спецсчета, доступ к которым будет предоставлять правительственная комиссия.

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О разработке законопроекта российские СМИ писали еще в апреле 2022 года, позже асоциация «Интернет-видео», в которую входят крупные российские онлайн-кинотеатры, выступила против, отметив в заявлении, что инициатива, по сути, является легализацией пиратства.

Ранее мы сообщали, что российские онлайн-кинотеатры массово закупают корейские и турецкие сериалы.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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