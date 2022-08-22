Понедельник, 22 августа, 2022

TikTok отслеживает действия пользователей через встроенный браузер

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Встроенный в мобильное приложение TikTok браузер может отслеживать все нажатия клавиатуры пользователей.

Как сообщает TechCrunch, ссылаясь на исследование Феликса Краузе, приложение TikTok для iOS отслеживает все нажатия клавиатуры на открывающихся веб-сайтах с помощью встроенного в программу браузера.

«С технической точки зрения это соответсвует установке кейлоггера на сторонних сайтах. Исследование показало, что нет возможности предотвратить запуск кода отслеживания, если пользователь открывает ссылку в программе TikTok», — говорит Краузе.

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В свою очередь в TikTok заявили, что исследования Краузе «вводят в заблуждение», а наличие кода JavaScript не означает, что приложение делает что-то вредное.

«У нас нет возможности узнать, какие данные собирает наш встроенный браузер. Мы не собираем данные о нажатии клавиш или вводе текста через этот код. Он используется только для настройки, устранения неисправностей и мониторинга производительности», — заявил представитель компании.

Ранее Краузе заявлял, что благодаря встроенному коду JavaScript мобильные приложения Facebook и Instagram также способны отслеживать активность пользователя.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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