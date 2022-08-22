Контент «Медиа Группы Украина» продадут или сдадут в аренду

Библиотеку контента «Медиа Группы Украина» планируют продавать или сдавать в аренду на рыночных условиях, рассказала директор по коммуникациям SCM Наталья Емченко.

Емченко отметила, что медиагруппы по сути уже нет: лицензии сданы, журналисты не работают, а новый контент не производится с 11 июля.

«Но это все еще большая компания с огромной библиотекой контента (шоу, сериалы, информационный и спортивный архивы). С огромной базой техники/оборудования. Плюс ИТ системы наших технологических проектов (типа oll.tv)», — добавила Наталья.

В предложениях по покупке или аренде контента, предпочтение будут отдавать экс-сотрудникам МГУ, в случае если медийщики запланируют создать собственные проекты. Однако, цены останутся рыночними.

Что касается брендов, то они не подлежат ни аренде, ни продаже.

Ранее украинский бизнесмен Ринат Ахметов сообщил, что его инвестиционная компания SCM выходит из медийного бизнеса. Медиа Группа Украина отказалась в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий каналов и от лицензий печатных медиа в Украине, а также прекратила деятельность онлайн-медиа МГУ.