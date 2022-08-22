Конфискованный телеканал коллаборанта Алексея Ковалева передан в распоряжение Госкино

Имущество ООО «ТРК «Интеррадио» (4 канал) передано в распоряжение Госкино.

Таким образом юридически завершена процедура конфискации актива и его передачи государству. Стоимость имущества превышает 18,5 млн грн.

«Отныне информационный ресурс и имущество будет работать в пользу Украины и будет усиливать влияние украинской позиции как в отечественном информационном пространстве, так и за рубежом», – прокомментировали в Госкино.

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Бывший владелец канала Алексей Ковалев сейчас проживает на территории временно оккупированной Херсонской области. 6 июля 2022 года Генеральный прокурор сообщила Ковалеву о подозрении в госизмене в условиях военного положения, а также пособничестве государству-агрессору. Нардеп заочно арестован и объявлен в розыск. Ковалёву грозит тюремное наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы, а также конфискация имущества. Позже были арестованы части Ковалева в уставных капиталах 3-х юридических лиц, а также его банковские счета. В том числе арестовано имущество ООО «ТРК «Интеррадио» – украинский информационно-развлекательный телеканал «4 канал». В августе имущество коллаборанта установлено и передано в управление АРМА.