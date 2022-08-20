В обучении вы можете встретиться с разнообразными сложностями, одна из которых — изучение новых слов. Бывает, они просто отказываются лезть в голову.

Ставьте цели

Да, всё и всегда начинается с цели. Что бы вы ни делали, вы делаете это зачем-то, пусть иногда и не осознаете этого.

Дело в том, что мозг не может делать что-либо бесцельно. Он очень ревностно относится к трате ресурсов, тем более на такую сложную работу как запоминание и обучение в целом. Поэтому цели в studying необходимы.

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Начните с общей цели: зачем вы учите английский язык? Далее перейдите к пошаговому плану. К примеру, изучить 5 новых тем за месяц. Касательно слов, это могут быть 15 новых слов в неделю, в итоге — 60 слов за месяц. Так мозгу будет намного легче увидеть масштабы предстоящей работы, а конечная цель будет мотивировать его действовать.

Читайте

Причем речь не только о художественной литературе in English. Это может быть что угодно, от книг до научных статей, и на родном языке.

Чтение способствует формированию новых нейронных связей, а также помогает развивать речь. Она становится более мелодичной, слаженной, а мысли и высказывания — логичными и структурированными.

Смотрите английские фильмы с субтитрами

Да, бывает сложно подобрать фильм или сериал согласно своему уровню знания английского. Не переживайте, если не понимаете 100% сказанного героями картины: достаточно 80%, плюс зачастую всё понятно по жестам, мимике и общему контексту происходящего.

К тому же, вы имеете субтитры и можете всегда перемотать назад, чтобы услышать и прочитать непонятное слово еще раз или два. Используйте английские субтитры, чтобы заодно учить слова и на слух, и визуально.

Учите из контекста

Мы не советуем брать рандомные подборки слов и стараться их зазубрить. Лучше всего узнавать новое в связке с уже знакомым. Тот же самый просмотр фильма в оригинале: какие-то слова и фразы вы уже знаете, какие-то новые. И общий контекст помогает их лучше понять, а главное — оставляет эмоциональный след, что лучше впечатывается в памяти.

Помните о грамматике

В идеале — прокачивать все навыки параллельно, а именно: чтение, письмо, восприятие на слух, говорение, владение грамматикой и лексический запас. Они все взаимосвязанны и влияют друг на друга, но именно грамматику многие студенты отбрасывают. Почему?

Некоторые ленятся, некоторые думают, что она не так уж и важна. “Я знаю слова, неплохо понимаю на слух и могу говорить на базовом уровне. Что мне еще надо?”.

Если в вашей жизни английский — это лишь инструмент для общения на курорте раз в год, то да, этого вполне достаточно. Но если вы взялись за обучение всерьез и преследуете более глобальную цель, не пренебрегайте грамматикой.

Общайтесь с носителями

В первую очередь, вы развиваете навык говорения. Но “побочный” эффект — вы слышите новую лексику, при этом в контексте и максимально естественную. Вы также в любой момент можете переспросить человека или попросить объяснить какое-то слово более подробно.

Подражайте речи носителей

Не просто слушайте их, пытаясь понять смысл сказанного, но также обращайте внимание на интонацию, паузы, артикуляцию, ударения в речи носителей. Затем старайтесь воспроизвести услышанное.

Такую технику можно применять как в живом общении, так и занимаясь по видео или аудио материалам. Включаете голос носителя, слушаете слово, фразу или предложение, пытаетесь повторить в точности.

Pro tip: записывайте себя на диктофон и сравнивайте с оригинальным, правильным произношением.

Не бойтесь ошибок

Часто страх блокирует все наши попытки и снижает их результат. Ведь это эмоция защиты — замереть, спрятаться, убежать. Мозг не способен в таком состоянии обучаться новому, наоборот, он мобилизуется и начинает искать пути решения проблемы на основе уже известной информации. У него нет времени и ресурса анализировать что-то новое, его задача сейчас — справиться с раздражителем.

Страх ошибки происходит изнутри, но это никак не умаляет его влияния. Поэтому так важно научиться справляться с фобиями, ложными убеждениями и страхами.

Не учите все слова подряд

Частая ошибка у студентов — скрупулезно учить каждое новое слово, которое они где-либо встречают. Почему так не стоит делать?

Ресурс мозга ограничен, да и ваше время тоже. Не тратьте их на то, что вам абсолютно не нужно. Если вы увидели в научной статье какое-то специфическое слово, подумайте: а оно мне понадобится в будущем?

Если вы научный работник и каждый день пользуетесь терминологией, то да, вам надо её выучить. То же самое касается любой профессии, если вам нужен английский для работы по специальности. Но если неизвестное слово встретилось вам однажды и в будущем вы его встретите еще пару раз максимум, нет смысла тратить время на его тщательное запоминание.

Используйте современные технологии

Еще одна важная составляющая эффективного обучения — это интерес. Уже научно доказано, что он влияет на качество мыслительных процессов. То есть, чем вам интереснее, тем лучше вы учитесь.

Читайте в нашей статье https://grade.ua/blog/how-i-spent-my-summer-5-assignments-for-english-lessons/ полезные советы как креативно написать сочинение на тему «Мои летние каникулы».

Что поможет пробудить интерес?

Помимо фильмов и книг как основных развлечений, еще есть игры: компьютерные и мобильные, индивидуальные и групповые. Можете также использовать специальные приложения, разработанные для изучения новых английских слов. Выбор огромен, поэтому пробуйте разные варианты, чтобы найти то, что понравится именно вам. Не зацикливайтесь на чем-то одном, пользуйтесь разнообразием!