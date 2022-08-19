В Херсоне отключили российскую мобильную связь

Российская мобильная связь и интернет сейчас недоступны в Херсоне, сообщает издание МОСТ.
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Также по словам местных жителей, связь и интернет отсутствуют в Каховском и Геническом районах Херсонской области.
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Ранее стало известно, что в Херсоне и Мелитополе заработал оператор мобильной связи «Феникс» из так называемой «ДНР».
ОБНОВЛЕНО: По состоянию на 11:30 19 августа связь в Херсонской области постепенно восстанавливается.