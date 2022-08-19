В США стриминговые платформы впервые обогнали кабельное ТВ по числу просмотров

Netflix, Hulu, Prime Video и другие платформы установили рекорды по доле времени просмотра в США в июле, пишет WSJ со ссылкой на исследование Nielsen.

Стриминговые сервисы заняли 34,8% от общего времени просмотра телевидения в США в течение месяца, в то время как кабельное телевидение получило 34,4%.

Это является благоприятным признаком для платформ, которые сейчас активно борются за потребителя на рынке и тратят на это значительные средства, жертвуя прибылью. Стриминговые компании Disney +, HBO Max и Peacock только за последний квартал потеряли сотни миллионов долларов.

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Многие потоковые сервисы изо всех сил пытаются удержать новых подписчиков в долгосрочной перспективе: уровень оттока клиентов растет во всей отрасли, поскольку все больше домохозяйств переходят от одного сервиса к другому, когда они закончили просмотр определенного шоу. К примеру, в прошлом месяце Netflix был самым популярным стриминговым сервисом, чему способствовала его франшиза «Очень странные дела».

На уменьшение спроса к кабельному в июле повлияло и отсутствие новых программ, которые традиционно стартуют в новом телевизионном сезоне в сентябре. Летом также почти не было крупных спортивных трансляций, которые могли бы привлечь аудиторию на тематические каналы. Но и крупные спортивные события все чаще переходят на потоковые сервисы.

Ранее мы сообщали, что Disney будет использовать технологии DivX на своих стриминговых сервисах.