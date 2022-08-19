С начала года хакеры атаковали Украину 1600 раз

Вражеские кибератаки фиксируются в Украине практически каждый день.

Как сообщает «Голос Америки» со ссылкой на заместителя председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Виктора Жору, с начала года в стране зафиксировано 1600 крупных кибератак.

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Однако успешно свою работу проводят и украинские киберволонтеры, регулярно атакуя российские сети.

«Мы не поддерживаем это, но благодарны этим людям, которые уменьшают способность нашего врага нападать на Украину», – отметил Жора во время выступления на конференции Группы киберинициатив в США.

Также чиновник призвал мир к солидарности в противостоянии российской войне и, в частности, киберпреступлениям.

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