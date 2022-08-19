Пятница, 19 августа, 2022

Ракета Starship от SpaceX запустит японский спутник связи

НовостиСпутниковая связь

Японская компания Sky Perfect JSat заключила договор со SpaceX о запуске своего спутника связи на геосинхронную орбиту в 2024 году. 

Superbird-9 – японский спутник связи высокой пропускной способности, обеспечивающий трансляцию и широкополосную связь в диапазоне Ku, главным образом над Японией и Восточной Азией.

Запуск будет осуществлен при помощи системы Starship, которая состоит из огромного ускорителя первой ступени под названием Super Heavy и космического корабля верхней ступени высотой 165 футов (50 метров) под названием Starship.

Оба элемента будут использоваться многоразово и оба будут работать на двигателе SpaceX Raptor. В Starship таких будет шесть, а в Super Heavy — целых 33 (для сравнения: Falcon 9 оснащена 10 двигателями Merlin — девятью на первой ступени и одним на второй).

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У Starship пока нет опыта космических полетов, но SpaceX работает над тем, чтобы это изменить. Сейчас компания активно готовится к первой орбитальной испытательной миссии, которая может стартовать с объекта SpaceX в Южном Техасе в ближайшие несколько месяцев.

Также среди будущих возможных клиентов Starship – японский миллиардер Юсаку Маезава, который планирует облететь Луну с товарищами в 2023 году, и NASA, которая выбрала Starship в качестве первого месячного посадочного аппарата для экипажа в рамках программы Artemis (запланировано на 2025-2026 год).

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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