Гаджеты яблочного бренда популярны благодаря функциональности, производительности и высокому качеству. Они подходят для досуга, выполнения бизнес-задач, видеообщения и т.д. Компания создает не только телефоны, но и крутые комплектующие к ним. Мы расскажем, что стоит приобрести, чтобы прокачать iPhone по максимуму. Топовые наушники Apple подойдут тем, кто работает со звуком. Автоматический эквалайзер настраивает девайс под аудио.

MagSafe: заряжайте быстро

Впервые эта технология была представлена для ноутбуков. Вскоре бренд MagSafe ушел с рынка, но появился с выходом iPhone 12. Устройство состоит из системы для зарядки и крепления для смарта. Это очень удобно при поездке на автомобиле.

С помощью MagSafe легко зарядить телефон от 0 до 100% в короткие сроки. Гаджет совместим со смарт-часами и другими девайсами яблочного бренда. Для подключения необходим оригинальный кабель Apple, шнуры других производителей не поддерживаются в целях безопасности.

AirPods: невероятное звучание

Наушники — девайс, с помощью которого удобно слушать музыку. AirPods отличаются чистотой воспроизведения. Модели Pro более функциональны и технологичны. Преимущества наушников AirPods:

автономность;

оптические сенсоры;

акселерометр;

быстрая синхронизация с телефоном;

стильный дизайн.

Функция шумоподавления — находка для тех, кто любит слушать музыку в общественном транспорте и громких местах. В AirPods предусмотрены активный и пассивный режимы. Функция прозрачности понравится тем, кто привык слышать окружающий мир при воспроизведении аудио.

Девайсы получили широкий частотный диапазон. Благодаря этому достигается высокая чистота произведения.

AirTag: меньше времени на поиск устройства

Трекер, разработанный американской компанией, создан для тех, кто часто забывает, куда положил ключи. Прикрепите один AirTag к предмету, который теряете, а другой — к сумке или рюкзаку. Трекеры работают через приложение «Локатор». Зайдите в программу и включите звуковой сигнал. Использовать AirTag можно с помощью голосового помощника. Попросите его найти вещь. После этого услышите характерный звук. Идите на него, чтобы найти пропажу.

Компания Apple создает технологичные гаджеты. Они удобны в использовании, функциональны и качественны. Стоит приобрести такие комплектующие, чтобы прокачать iPhone. Гаджеты упростят использование топового смартфона.