Китайские учёные выяснили, что связь 6G полезна для здоровья

Исследователи Пекинского педагогического университета в Китае решили выяснить, как волны 6G влияют на здоровье живых организмов. В ходе исследования было установлено, что радиоволны изменяют работу мозга. Об этом сообщает портал SCMP со ссылкой на научные публикации.

При создании сетей связи в стандарте 6G планируется использовать частоты от 0,3 до 3 ТГц. Ученые выяснили, что даже в случае кратковременного воздействия на живой организм эти волны способны изменять функционирование белковых структур. Исследователи поместили лабораторных мышей рядом с источником излучения, имитирующим соединение в стандарте 6G. Результат – за три минуты количество нейронов в мозге мышей увеличилось на 150%. А через три дня связи между новыми нейронами удваивались.

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В теории это означает, что мыши, подвергнутые 6G-излучению, стали более умными и более адаптированными к обучению. Отмечается, что побочных эффектов и отклонений в работе мозга грызунов не обнаружено. Причины такого роста количества нейронов, возможно, заключаются в наличии в мозге большого количества постоянно «вибрирующих» водородных связей. Частота этих колебаний попадает в терагерцевый диапазон. Это может влиять на форму белков, а значит, на структуру и функцию нейронов.

Правда, остаётся неизвестным, каким образом 6G влияет на здоровье человека. Китайские учёные планируют продолжить изучение этого вопроса, чтобы развитие интернета будущего происходило безопасно для людей.

Напомним, в феврале этого года китайские учёные передали за секунду 1 терабайт данных на расстояние более 1 км.