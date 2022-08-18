4 судебных разбирательства за последние 4 года. Именно столько публичных кейсов о нарушении NDA насчитали IT-юристы Stalirov&Co, и рассказали чем закончился каждый судебный процесс для американского производителя электромобилей Tesla.

В 2019 году Tesla обвинила Гуанчжи Цао в краже исходного кода

Компания инициировала судебный процесс против бывшего инженера по Autopilot — Гуанчжи Цао, который уволился, чтобы присоединиться к команде Xpeng. Эту компанию называют «клоном Tesla» за копирование пользовательского интерфейса Tesla Autopilot и веб-сайта.

В иске Tesla утверждала, что Цао загрузил исходный код на личное устройство через Airdrop, прежде чем уйти из компании, и раскрыл информацию конкуренту. Но инженер доказывал, что никогда не передавал код Xpeng. И он оказался прав. Эксперт сравнил исходный код Tesla с кодом в автомобилях Xpeng, и пришел к выводу, что Xpeng не использует технологию Tesla в своей ADAS. Как только это было установлено, Tesla решила уладить дело с бывшим сотрудником.

В 2020 году Tesla выиграла дело против Zoox о краже коммерческой тайны

Бывшие сотрудники Tesla украли конфиденциальную информацию про операции логистики и управления запасами. Каждый из них подписал с Tesla договор о неразглашении коммерческой тайны. Но американский стартап по производству беспилотных автомобилей Zoox признал, что его новые сотрудники владели документами Tesla, когда присоединились к команде стартапа. Поэтому стороны в деле договорились, что Zoox выплатит Tesla компенсацию. Более того, стартап обязался провести аудит, чтобы убедиться, что ни один из сотрудников не сохранил и не использует конфиденциальную информацию Tesla.

В 2021 году Tesla обвинила Rivian в краже конфиденциальной информации об аккумуляторных технологиях

И снова бывшие сотрудники Tesla ушли к конкуренту и прихватили документы с конфиденциальной информацией. Как заявляет Tesla, один из сотрудников отправил копию бизнес-плана на свою личную учетную запись Gmail. А другой поощрял команду загружать с диска с ограниченным доступом документы, которые содержали сведения о достижениях Tesla в области аккумуляторных технологий. В центре внимания “foil flag” технология, которая позволяет электричеству эффективнее проходить через батарею, сводит к минимуму потери тепла и увеличивает ресурсы батареи.

Суд еще не принял решение в деле. Интересно то, что ситуация обострилась перед тем, как Rivian начали поставки своего пикапа R1T для массового рынка и планировали выход на IPO. Так защита конфиденциальной информации трансформировалась в стратегию по устранению конкурентов. И только суд решит, была ли на самом деле кража коммерческой тайны.

В 2022 году Tesla подала иск против инженера, который украл коммерческую тайну о суперкомпьютере Dojo

Инженер Александр Яцков начал работать в Tesla совсем недавно, в январе 2022 года. Вскоре после начала работы сотрудник загрузил на свой персональный компьютер конфиденциальную информацию, связанную с проектом суперкомпьютера Dojo. После того, как кражу обнаружили, Александр отказался вернуть информацию в полном объеме. Поэтому Tesla подала иск в суд и ждет решение, которое помешает Яцкову распространять коммерческую тайну и обяжет вернуть все конфиденциальные данные.

Cоглашение о неразглашении конфиденциальной информации в каждом кейсе стало не только доказательством и инструментом борьбы с недобросовестными сотрудниками, но и методом удержания лидирующих позиций на рынке. Интересно, с кем будет судиться Tesla в 2023 году?

Валерий Сталиров, CEO компании IT-юристов Stalirov&Co