На российском «Кинопоиске» больше недоступны старые зарубежные фильмы

Российские СМИ обратили внимание на отсутствие старых зарубежных кинолент на видеосервисе «Кинопоиск».

В частности, зрителям больше недоступны фильмы «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец», «Маска», сериал «Друзья».

Ранее сервисы заявляли, что санкции не повлияют на старые библиотеки контента и они останутся в доступе.

В «Кинопоиске» пояснили, что приобретая в каталог фильм или сериал, видеосервисы подписывают договор с правообладателем на определённый срок. Сейчас продление договоров занимает больше времени и проекты таких студий, как Warner Bros. и Disney действительно могут быть пока недоступны.

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Онлайн-кинотеатр Wink сообщил, что со стороны правообладателей почти не было инициатив по досрочному прекращению действия контрактов с российскими сервисами. В Ivi и Okko отказались от комментариев, а в Premier, Kion и Amediateka не ответили на запросы журналистов.

Ранее мы сообщали, что российские онлайн-кинотеатры массово закупают корейские и турецкие сериалы.