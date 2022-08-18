Disney будет использовать технологии DivX на своих стриминговых сервисах

С тех пор, когда DivX царила в мире экосистемы видео-кодеков, прошло уже более двадцати лет, но, похоже, для этой компании снова наступили счастливые времена.

The Walt Disney Company подписала лицензионное соглашение о правах на интеллектуальную собственность (IP) с компанией DivX, которая была первопроходцем в области цифрового видео. Соглашение предусматривает использование технологий DivX на стриминговых платформах компании, среди которых – Disney+, Hulu и ESPN+.

DivX разрабатывает инновационные технологии, обеспечивающие работу цифровых развлечений на любых устройствах. Этот видеокодек помогает уменьшить размер файлов, отправленных с серверов на пользовательские устройства.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Начиная с 2000 года, компания DivX устанавливает стандарты для высококачественного цифрового видео, создавая новаторские технологии для потребителей, производителей устройств и стриминговых сервисов во всем мире. DivX лицензирует свою технологию, которая обеспечивает потрясающее воспроизведение видео. Крупные бренды бытовой электроники поставили уже 1.7 миллиарда устройств с поддержкой DivX на рынки по всему миру.

DivX также предоставляет ведущим компаниям-производителям потребительской электроники и провайдерам потокового видео лицензии на свой глобальный портфель базовых патентов на технологии обработки видео. Программное обеспечение DivX имеет более 1 миллиарда загрузок во всем мире и предоставляет потребителям инструменты для воспроизведения, конвертации и трансляции контента.

Напомним, осенью 2020 года DivX обвинила Samsung, LG и TCL в нарушении патентов на Smart TV. Это привело к началу специального расследования, инициированного комиссией по международной торговле США (USITC).