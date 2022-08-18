Четверг, 18 августа, 2022

Disney будет использовать технологии DivX на своих стриминговых сервисах

НовостиВидеосервисы

С тех пор, когда DivX царила в мире экосистемы видео-кодеков, прошло уже более двадцати лет, но, похоже, для этой компании снова наступили счастливые времена.

The Walt Disney Company подписала лицензионное соглашение о правах на интеллектуальную собственность (IP) с компанией DivX, которая была первопроходцем в области цифрового видео.  Соглашение предусматривает использование технологий DivX на стриминговых платформах компании, среди которых – Disney+, Hulu и ESPN+.

DivX разрабатывает инновационные технологии, обеспечивающие работу цифровых развлечений на любых устройствах. Этот видеокодек помогает уменьшить размер файлов, отправленных с серверов на пользовательские устройства.

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Начиная с 2000 года, компания DivX устанавливает стандарты для высококачественного цифрового видео, создавая новаторские технологии для потребителей, производителей устройств и стриминговых сервисов во всем мире. DivX лицензирует свою технологию, которая обеспечивает потрясающее воспроизведение видео. Крупные бренды бытовой электроники поставили уже 1.7 миллиарда устройств с поддержкой DivX на рынки по всему миру.

DivX также предоставляет ведущим компаниям-производителям потребительской электроники и провайдерам потокового видео лицензии на свой глобальный портфель базовых патентов на технологии обработки видео. Программное обеспечение DivX имеет более 1 миллиарда загрузок во всем мире и предоставляет потребителям инструменты для воспроизведения, конвертации и трансляции контента.

Напомним, осенью 2020 года DivX обвинила Samsung, LG и TCL в нарушении патентов на Smart TV. Это привело к началу специального расследования, инициированного комиссией по международной торговле США (USITC).

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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