Во Вьетнаме запустят производство Apple Watch и MacBook

Таким образом Apple хочет вынести весомую часть бизнеса за пределы Китая, сообщает японское издание Nikkei Asia.

Подрядчики Apple Luxshare Precision Industry и Foxconn уже начали выпускать в тестовом режиме «умные часы» на севере Вьетнама. В планах — запуск тестовой производственной линии для MacBook.

Сейчас Вьетнам считается крупнейшей площадкой сборки продукции Apple. Здесь уже успешно производятся iPad и наушники AirPods. Однако Apple Watch считается одним из самых сложных продуктов компании, так как для размещения огромного количества компонентов в маленьком корпусе необходим очень высокий уровень технологических навыков. Перенос линейки «умных часов» во Вьетнам признают «производственной победой» для страны.

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Издание отмечает, что старт производства планировали начать еще раньше, однако процесс переноса затянулся из-за пандемии и проблем с цепочками поставок комплектующих для ноутбуков.

Именно на фоне локдаунов в Китае Apple начала наращивать производство комплектующих за пределами страны. Главным претендентами для «переноса» считались Индия и Вьетнам. Однако тайваньская Foxconn, известная как основной подрядчик корпорации Apple, в прошлом году анонсировала, что вложит $700 млн в расширение производства именно во Вьетнаме.

Ранее мы сообщали, что Apple может отложить выпуск iPhone 14 из-за маркировки «Сделано в Тайване».