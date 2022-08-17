Популярный медиа-проигрыватель VLC Media Player запрещён в Индии

На территории Индии заблокирован web-сайт и ссылка для загрузки проигрывателя VLC Media Player. Это означает, что ни один человек в стране не может получить доступ к платформе в любых целях.

Один из самых популярных программных медиа-проигрывателей и потоковых медиа-серверов – VLC Media Player, разработанный проектом VideoLAN, больше не работает на территории Индии. Как следует из публикации издания India Today, с момента блокировки VLC Media Player в Индии прошло уже около двух месяцев. Однако ни компания, ни правительство Индии до сих пор не сообщили каких-либо подробностей о причинах запрета.

Авторы некоторых публикаций высказывают предположение, что VLC Media Player был заблокирован в Индии, поскольку поддерживаемая Китаем хакерская группа Cicada использовала эту программу для осуществления кибератак. Буквально несколько месяцев назад эксперты по безопасности выявили, что Cicada использует VLC Media Player для развертывания загрузчика вредоносного программного обеспечения, которое использовалось для проведения длительной кампании кибератак.

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Поскольку данный запрет мягкий, ни компания, ни правительство Индии не сообщало официально о блокировании платформы, некоторые пользователи до сих пор обнаруживают с удивлением факт ограничений работы проигрывателя. Так один из пользователей Twitter по имени Gagandeep Sapra выложил в Twitter скриншот web-сайта VLC, содержащий сообщение о том, что «web-сайт заблокирован в соответствии с приказом Министерства электроники и информационных технологий согласно Закону об ИТ 2000 года».

В настоящее время web-сайт и ссылка для загрузки проигрывателя VLC Media Player заблокированы на всей территории страны. Проще говоря, это означает, что ни один человек в этой стране не может получить доступ к платформе в любых целях. Похоже, ограничения относятся также к пользователям, на устройствах которых уже установлен программный проигрыватель. Сообщается, что VLC Media Player заблокирован в сетях всех ведущих провайдеров услуг доступа в интернет в стране – ACTFibernet, Jio, Vodafone-idea и других.

Правда, остается возможность получить доступ к проигрывателю потокового видео VLC с лэптопа или смартфона, на котором активирована любая служба VPN. Проигрыватель также доступен для загрузки в магазинах мобильных приложений App Store и Google Play.

Недавно правительство Индии заблокировало на территории страны сотни китайских мобильных приложений, в том числе PUBG Mobile, TikTok, Camscanner и т.д. На самом деле индийская версия PUBG Mobile под названием BGMI также заблокирована на территории Индии и удалена из магазинов Google Play и App Store. Причина блокирования этих приложений связана с опаской чиновников относительно того, что эти платформы посылают данные пользователей в Китай. Примечательно, что VLC Media Player не поддерживается китайскими компаниями. Он был разработан парижской компанией VideoLAN.