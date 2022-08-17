Среда, 17 августа, 2022

В России будут искать запрещенный контент в интернете при помощи нейросетей

НовостиТехнологии

На создание системы под названием «Окулус» выделено 57,7 миллиона рублей, сообщает издание Meduza.

«Окулус» при помощи нейросетей должна будет анализировать тексты, фотографии и видео на сайтах, в соцсетях и мессенджерах. В технической задаче говорится, что искать запрещенный контент нужно в «сценах, сочетаниях предметов, композициях образов, лиц, статики и динамики движений».

К запрещенному контенту Роскомнадзор отнес материалы с признаками экстремизма и терроризма, призывы к незаконным массовым мерам, неуважение к власти, информацию о способах самоубийства и изготовлении наркотиков, гей-пропаганду и демонстрацию употребления табачной продукции.

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На создание системы «Окулус» Главный радиочастотный центр, который подчиняется Роскомнадзору, выделил 57,7 миллиона рублей. Мощность системы должна составлять 200 тысяч изображений в сутки, то есть два кадра или картинки в секунду.

Исполнитель ООО «Эксикюшн Эр Ди Си» должен реализовать задачу за четыре месяца, до 12 декабря.

Ранее мы сообщали, что TikTok начал использовать искусственный интеллект для создания фонов к видео.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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