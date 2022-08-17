Среда, 17 августа, 2022

В Энергодаре сотрудники ФСБ отслеживают пользователей бесплатного Wi-Fi

НовостиПроисшествия

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов призвал горожан быть осторожными во время пользования бесплатным Wi-Fi.

Речь идет о заведениях общепита, в которых доступен бесплатный российский интернет. Из-за проблем с украинской связью многие жители активно используют включенный там Wi-Fi.

«По последней информации, в таких заведениях любят сидеть и переодетые в гражданское ФСБ-шники, которые внимательно слушают все разговоры и заглядывают в телефоны. Иногда требуется показать переписку в социальных сетях», — написал Орлов.

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Если в телефонах находят «компрометирующие» материалы, посетителей заведений забирают в созданное оккупантами «отделение полиции».

«Уже известно несколько таких случаев», — добавил мэр Энергодара. 

Ранее мы сообщали, что в России будут искать запрещенный контент в интернете при помощи нейросетей.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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