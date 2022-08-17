TikTok начал использовать искусственный интеллект для создания фонов к видео

Новая функция в TikTok под названием «AI greenscreen» помогает пользователям преобразовать текст в изображение, которое затем можно добавить в видеоролик.

Результаты работы системы TikTok достаточно просты по сравнению с самыми современными моделями преобразования текста в изображения, такими как Imagen от Google, DALL-E 2 от OpenAI или Midjourney.

Эффект «AI greenscreen» создает только абстрактные, смазанные образы. Для сравнения: другие модели могут создавать как фотореалистичные изображения, так и сложные иллюстрации, производящие такое впечатление, будто их нарисовали люди.

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Однако ограничения модели TikTok вполне могут быть преднамеренными, пишет The Verge. Во-первых, более продвинутые модели требуют большей вычислительной мощности, внедрение которой было бы дорогостоящим и ресурсоемким для компании. Во-вторых, у TikTok более миллиарда пользователей, и предоставление всем этим людям возможности создавать фотореалистичные изображения всего, что они могут себе представить, почти наверняка приведет к некоторым тревожным результатам.

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